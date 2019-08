Ingen går säker i Premier Leagues bottenskikt

Glenn Murray. Foto: Shutterstock

18 Brighton

Det var nära att ta slut redan i våras. Men Brighton höll sig kvar i Premier League med ett nödrop. Det räddade dock inte tränaren Chris Hughton som fick lämna efter säsongen. I stället för att satsa vidare på en tränare med Premier League-erfarenhet föll valet på Graham Potter. Engelsmannen är för oss svenskar förstås inget okänt namn efter succéåren i Östersund. Men på hemmaplan har han, åtminstone fram till nu, varit i periferin.

Och det är ännu för tidigt att dra någon slutsats om huruvida han har vad som krävs för att träna på den här nivån. Han har trots allt bara ett år bakom sig inom brittisk fotboll, vilket slutade med en tiondeplats med Swansea i Championship.

Klart är att Potter har tagit sig an en svår uppgift. Det tidigare defensivt starka Brighton hade även problem med den lagdelen i fjol. Och offensivt vilade laget, som snittade färre än ett mål per match, på 35-årige Glenn Murray (13 ligamål). Sparkapital finns i iraniern Alireza Jahanbakhsh, som floppade under sin debutsäsong.

• Håll koll på: Glenn Murray

• Placering i fjol: 17