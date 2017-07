Ingen diskriminering med könsuppdelade bussar

Rektor Hussein Ibrahim och biträdande rektor Roger Lindquist rektor på Al-Azharskolan höll en pressträff efter avslöjandet om de uppdelade bussturerna. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT

Den muslimska friskolan Al-Azhar delade upp flickor och pojkar på skolbussarna. Nu slår Diskrimineringsombudsmannen (DO) fast att det inte var diskriminerande, skriver Dagens Nyheter med hänvisning till nyhetsbyrån Siren.

Det var i våras som TV4:s Kalla Fakta avslöjade de könsuppdelade bussturerna på skolan i Vällingby i nordvästra Stockholm. Flickorna fick gå in genom skolbussens bakre dörr medan pojkar gick in genom den främre, något som fick kraftig kritik av politiker och DO att inleda en granskning.

Skolans förklaring var att vissa elever varit stökiga, framförallt pojkar, och att fritidsledarna bett dem sitta längst fram med en bussvärd. Numera sitter eleverna blandat, enligt skolan.

Annons X

– Utifrån vad skolan har svarat att de har gjort i det specifika fallet kan vi inte säga att det är en överträdelse av diskrimineringslagen, säger DO:s pressansvariga Clas Lundstedt till Siren.

Granskningen visar dock att skolans uppdelade idrottslektioner riskerar att leda till diskriminering, och att skolan inte uppfyller lagkraven. DO kommer därför att följa upp skolans åtgärder.