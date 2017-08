Skräpmat har blivit många britters vardagsmat. Foto: Kirsty Wigglesworth /TT

Somliga engelsmän verkar fortfarande ha svårt att bete sig i främmande land.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

”Låt dem gå under av fish and chips och HP-sås!” kanske den som fått sitt semesterlugn förstört av skrålande, solsvedda britter tänker. Helt begripligt. Om det inte vore för att det är precis det som håller på att hända.

Cool Britannia har blivit Fat Britannia, och det tidigare så återhållsamma folket är snart fetast i Europa.

”The UK is the ‘fat man’ of Europe”, Storbritannien är Europas fete man, skrev professor Terence Stephenson i en rapport om landets fetmakris redan 2013 (”Measuring up”, Academy of Medical Royal Colleges). Två tredjedelar av alla britter dras med övervikt eller fetma.

Jag skulle överväga att lämna dem åt sitt eget frityrflottiga öde. Låta NHS, den allmänna sjukvården, duka under av allsköns livsstilsrelaterade åkommor, om det inte vore för barnen.

För varje sommar jag tillbringar i Storbritannien blir de bara större och större. De feta barnen som vaggar fram likt sälar längs polkanten. Jag reagerar knappt längre. Ingen annan heller. Normalisering, kallas det.

Nästan en tredjedel av de brittiska barnen – mellan två och femton år – är överviktiga. Barn som riskerar att dö i förtid, kanske till och med före sina föräldrar, för att de är ohälsosamt tjocka.

För att inte tala om alla psykiska besvär som en osund livsstil bär i sitt sköte: som depression och ångest.

Jag vågar påstå att detta är en långt större skandal än brexit. Skandal är också att politikerna låter det bero. Sedan Jamie Oliver fick dåvarande premiärminister Tony Blair att hosta upp miljontals pund för att förbättra skolkäket, har lite gjorts för att stoppa barns toxiska intag av läsk, godis och näringsfattig snabbmat.

Av den plan som regeringen lade fram förra året för att minska barnfetman, blev det förvisso en läskskatt (som ska införas 2018). Men det räcker inte. Hallå, politiker, vakna, vi pratar om komplexa och djupt rotade livsstilsmönster. Om en generation som, enligt National Obesity Forum, är född runt 2000, som växt upp med föräldrar som inte kan laga mat, som gött dem med helfabrikat, fett och tomma kalorier.

Som vanligt är det arbetarklassungarna som äter sämst (och rör sig minst). Barn till föräldrar med låg utbildning.

Det räckte med en enkel förflyttning. Från poolområdet i norra Devon, frekventerat av semesterfirare från arbetarklass och lägre medelklass, till en pittoresk landtunga utanför Bournemouth (tänk Falsterbo), för att de överviktiga barnen inte skulle gå att finna någonstans. Inte ett enda på två veckor.

”Det är slut på tröstätandet – det är till och med slut på ätandet. Vi måste hejda oss nu, innan det är för sent”, skrev författaren Jeanette Winterson drastiskt i The Guardian 2001. Sexton år senare grinar fetmaepidemin oss rakt i ansiktet. Inte heller Sverige är förskonat: nästan hälften av alla svenskar är feta eller överviktiga

Övervikt är ett särdeles känsligt ämne att ta sig an. Vem vill trampa fel i tider som dessa, och riskera att bidra till än mer hälsohets och sjuka viktideal än vad som redan råder? Mot sig har man också att fetman håller på att normaliseras. I artikeln ”How Britain got so fat” (The Guardian, 21/6 – 2014), nämner Sarah Boseley experiment som visar att det britterna ansåg vara övervikt igår, ses som normalt idag.

Sir William Bradshaw, den manipulerande patriarken till psykiatriker i Virginia Woolfs societetsroman ”Mrs Dalloway”, förtjänar inte någon större persondyrkan, men i ett har han rätt: ”hälsa är sinne för proportioner”.

Jag kommer att tänka på Bradshaws ”gudomliga proportioner” när jag ser att drottning Elizabeths matvanor återigen cirkulerar i sociala medier. Drottningmodern inleder dagen med söta småkakor och hinner därefter med att sänka sex enheter alkohol. Varav den första är en cocktail på gin och Dubonnet (strax före lunch) och den sista ett glas champagne (strax före sänggåendet). Däremellan sparar hon in på kolhydraterna.

Det närmaste proportioner de feta barnen vid poolen kommer är stora portioner. Har de otur kan de behöva genomgå en operation redan vid tretton års ålder. Fettreducering. Med men för resten av livet.

Farlig övervikt är västvärldens nästa stora ödesfråga. Till syvende och sist handlar det om våra barns frihet. Det som är kroppen kärt, är ont för själen.