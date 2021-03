Ingen axlade 80-talet bättre än Tina Turner

För exakt trettio år sedan, 1991, valdes Tina Turner, tillsammans med sin före detta man Ike, in i amerikanska Rock’n’roll hall of fame. Ike Turner avtjänade just då ännu ett i raden av alla sina kokainrelaterade fängelsestraff och Tina avböjde sin inbjudan helt enkelt för att hon kunde. Och för att det var ett utmärkt tillfälle att understryka att hon varken ville eller, framför allt, behövde förknippas med sin forne plågoande. Istället erbjöd sig Phil Spector att ta emot priset på galan å deras vägnar. Trettio år senare framstår den här händelsen som en lika utmärkt som smått makaber illustration av Tina Turners två väsensskilda karriärer och liv. Sällan har de så uppenbart haft ett före och ett efter.

Ike Turner, som fram till sin död 2007 alltid tog åt sig äran för att ha upptäckt och fostrat Tina Turner som artist, må vara en av rockmusikens viktigaste arkitekter. Hans kreativa delaktighet i musikens födelse är odiskutabel, hans eftermäle betydligt solkigare. Ike Turners oersättliga del i det som strax skulle bli rock’n’roll har alltmer fallit i glömska, han spelade ju heller inte direkt huvudrollen i dess tillkomst. Det man minns honom för i dag är som Tina Turners våldsamma och ständigt påtända ex-make.