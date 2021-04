”Inga tendenser att fler yngre vårdas på iva”

På sistone har har ropen inifrån covidvården handlat om att fler yngre personer blir svårt sjuka. Något som en del tror kan bero på den så kallade brittiska varianten av viruset.

Nyligen kom också Socialstyrelsen fram till att andelen covidpatienter som överlever iva-vård minskar när beläggningen på iva är hög. Detta efter att man såg en förbättrad överlevnad på iva under sen vår och tidig höst 2020 och men sedan en försämring när smittspridningen och iva-inläggningarna åter ökade under andra vågen under hösten och vintern. Från låga tio procents dödlighet i september till 20 procent i december, för att därefter vända ner igen i januari.