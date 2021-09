Inga patientskador vid driftstörning i vården

De driftstörningar som under torsdagen drabbade Region Norrbotten är till största del åtgärdade. Problemen innebar besvär för patienter och vårdpersonal, men ledde inte till några patientskador, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Undersökningar och behandlingar som är beroende av IT påverkades, men viss planerad verksamhet som till exempel vaccination mot covid-19 kunde genomföras som planerat. Av säkerhetsskäl ställdes dock de flesta planerade åtgärder och besök in under stoppet.