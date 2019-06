”Not a fan of the farm”, konstaterar New York City-terriern Max när han på besök på lantgården får se sig själv och sina storstadsnojor rejält ifrågasatta. Bakgrunden är att hans ägare skaffat både partner och son, den sistnämnde som Max av konkurrensskäl först fruktat men fort övergått till att beskydda i linje med den mest hängivna curlingförälder. Det har gått så långt att Max, efter besök hos psykologen, försetts med tratt runt halsen (!) – i brist på mer kreativa lösningar för sin oro.

Om ”Husdjurens hemliga liv” skildrade uttråkade husdjur som gjorde utbrytarförsök från sina våningar på Manhattan, och skadeglatt försvårade tillvaron för sina ägare, expanderar denna uppföljare terrängen genom att inkludera lantgården och dess mer jordnära galleri av gestalter. Framställda som blåkopior av sina ägare blir storstadsdjuren förstås en tacksam drift i jämförelse. På köpet får föräldrarna i biosalongen en lektion i barnuppfostran – att vårda sina små med lite mindre paranoia – samtidigt som besökare i alla åldrar uppmanas utforska världen, än hur skrämmande den ter sig.