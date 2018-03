Inga bevis för stort svenskt rike före kristnandet

Ansgarsmonumentet på Björkö, Birka. Foto: Paul McKay/TT

Låt mig göra en sak klar: naturligtvis fanns det riken, kungar och hövdingar i dagens Sverige före år 1000. Jag betvivlar inte för ett ögonblick att den Björn som Ansgar mötte i Birka omkring 830 har existerat och att han styrde över ett större område i Mälardalen. Jag finner det också högst sannolikt att det har residerat kungar, eller storhövdingar, på orter som Uppåkra i Skåne, Varnhem i Västergötland, Gamla Uppsala i Uppland och Högom i Medelpad. Det är inte det saken handlar om. När jag, och majoriteten av alla nutidshistoriker som gett sig in i diskussionen, vägrar att gå med på att det har funnits ett permanent svenskt rike före sent 900-tal handlar det om erkännandet av grundläggande källkritiska principer i läsningen av de texter som faktiskt existerar. Jag förnekar alltså inte att det har funnits småriken under järnåldern. Jag säger endast att vi omöjligen kan uttala oss om en direkt föregångare till nationalstaten Sverige, eftersom det saknas skriftliga belägg för sådana.

Ett huvudproblem är att våra skriftliga källor är utländska, och deras terminologi – det vill säga de namn och begrepp de använder om folk och länder – är avpassad efter det egna hemlandet, i regel Tyskland eller England. Ett känt exempel är Adam av Bremen, som skrev sitt stora arbete om Hamburg-Bremenkyrkans historia på 1070-talet. Detta verk räknas som en av de främsta källorna till epokens svenska historia, men Adam satte aldrig sin fot i vårt land. Han baserade sin skildring dels på hörsägen (han hade fått en del uppgifter i Danmark), dels på gissningar och analogier med situationen i Tyskland, dels på egentillverkad propaganda (eventuellt med några doser ren lögn). Att lägga hans bok till grund för historiska redogörelser för den äldre vikingatidens Sverige är alltså, minst sagt, vanskligt. Ett annat exempel är den påve som vid samma tid skrev brev till den svenske kungen Inge den äldre och kallade honom "visigoternas kung". Visigoterna, som regerade i Spanien på 600-talet, hade inget med Sverige att göra, men det visste inte påven. Antagligen hade han hört att Inge utövade makt i Västergötland och misstog västgötar för visigoter.

Ett annat exempel är Wulfstan. Omkring 880 genomförde denne köpman, som i övrigt är okänd, en resa från danska Hedeby till handelsplatsen Truso i dagens Polen. Senare redogjorde han för kung Alfred den store i det engelska riket Wessex om sin resa, varefter Alfred lät infoga skildringen i en bok. Alfred noterade bland annat att "efter Bornholm hade vi de länder som heter först Blekinge, Möre, Öland och Gotland om babord, dessa länder tillhör svearna". Förr användes detta citat för att påvisa att det hade vuxit fram ett politiskt sveavälde, ett ur-Sverige, redan på 800-talet, men i dag tillhör denna tolkning historien. Texten bör läsas som en genomgång av södra Östersjöns geografi.

Enligt Wulfstan var det skillnad på de områden man seglade förbi på vägen mot Truso: en del var danska, medan andra ingick i det stora nordliga område där "svear" fungerade som allmän, vag term för många invånare. Forskarna är djupt oense om vilken innebörd termen svear hade – huruvida begreppet syftade på ett folk vid Mälardalen, om det var en benämning på folk i allmänhet norr om danernas land eller om termen användes om en typ av sjöfarande män från dagens Sverige. För Alfred, som levde på en ö vars kungariken var väldefinierade enheter, var det lockande att läsa in juridiska konstruktioner i Wulfstans uppgifter och resonera om de bygder handelsmannen nämnde i ett maktpolitiskt sammanhang. Uppfattningen säger alltså mer om Alfred och England än den säger om situationen i Skandinavien. Följaktligen är det omöjligt att utifrån Alfreds tolkningar rita in ett tidigt kungarike Danmark och ett tidigt kungarike Sverige på 800-talets politiska karta. Den som likväl gör så är skyldig till en stor källkritisk blunder.

Och så vidare: det finns inte en enda källa som uttalar sig om ett egentligt svenskt rike före sent 900-tal, på Olof Skötkonungs tid. De få källor som finns kan endast läggas till grund för resonemang om smärre bygderiken eller temporära överhöghetsvälden, det vill säga samma typ av herravälden som också är kända från exempelvis Norge, Irland, Tyskland och det slaviska kulturområdet. Ett större svenskt rike redan på 700- och 800-talen hade, sett ur ett komparativt perspektiv, varit en svårförklarad historisk anomali, och eftersom vi i vilket fall som helst saknar källor om ett sådant gör vi bäst i att – såvida inga nya källor hittas – fortsätta att förneka dess existens.

Men arkeologin, då? Kan inte den visa på existensen av ett tidigt svenskt rike? Nej, faktiskt inte. Arkeologin kan ge oss information om materiell kultur, förekomsten av maktcentra (som Gamla Uppsala), religiös kult (som templet i Uppåkra), handel (som Birka och Hedeby), hantverksproduktion och mycket annat – men den kan inte bevisa förekomsten av en juridiskt definierad politisk enhet. Arkeologer kan förvisso lägga sina fynd till grund för gissningar om riksbildning, men inte mer. Det krävs skriftliga belägg för att riket skall kunna skrivas in i historieböckerna.