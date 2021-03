”Inga bevis för att Astra-vaccin bör stoppas”

GENÈVE WHO:s rådgivande expertgrupp för nya vaccin presenterade på onsdagen sina slutsatser om Janssens vaccin som godkändes av EU förra veckan. De första leveranserna till Sverige väntas i april. Det finns en viss oro om att även detta vaccin kan kopplas till blödningar och blodproppar som i fallet med de misstänkta blödningarna från Astra Zenecas vaccin.

WHO bekräftade att sådana rapporter förekommit under den kliniska prövningen av Janssen-vaccinet. Tio fall av trombotiska händelser – blodproppar – rapporterades i kontrollgruppen som bestod av 22 000 personer medan 14 fall rapporterades i den lika stora gruppen som fick vaccinet, sa Annelie Wilder-Smith som ingår i WHO :s expertgrupp.