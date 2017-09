Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen under helgens demonstration i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Att undvika att bli utsatt för brott är i regel upp till den enskilde själv att ombesörja. Polisen kan i bästa fall utreda och hitta den skyldige. Ett av de enklaste sätten att undvika att utsättas för brott är att helt enkelt inte vistas i brottsdrabbade miljöer. För de av oss som bor i lugnare områden innebär inte detta särskilt stora frihetsinskränkningar. För de av oss som bor i särskilt utsatta områden – eller no-go zoner – är det desto svårare. För SVT (19/9) berättar Anbumalar Arokianathan, som bor i Östberga, en av de stadsdelar i Stockholm som plågats värst av våld mellan gängkriminella, att hon inte vågar gå ut ensam på kvällarna. Hon är orolig för familjen:

– Kommer mina tjejer hem levande och kommer min man bli rånad på vägen?

Detta gäller även andra offentliga miljöer. Frågar du en man när han senast var rädd kan svaret bli att det var för något år sedan, eller på en utlandsresa, eller att han inte ens minns. Frågar du en kvinna blir svaret oftare något i stil med: i går på väg hem från bussen, för en vecka sedan på kvällspromenaden eller i morse under joggingrundan. Allt fler flickor på högstadiet eller gymnasiet känner sig otrygga när de åker buss eller tåg.

Tänk er en värld som vår, men där män är det ena könet, och björnar är det andra. När du går hem från bussen följer ibland en brunbjörn efter dig.

Inte bara den upplevda otryggheten bland kvinnor har ökat, utan även antalet anmälda sexualbrott. I synnerhet är det unga kvinnor, 16–24 år, som drabbas. I dag vågar nästan var fjärde kvinna inte gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. Motsvarande siffra för män är sex procent.

För en man kanske det kan vara svårt att helt förstå kvinnors oro, eftersom det är män som är orsaken till deras otrygghet. Ett tankeexperiment, lånat av komikern Louis C.K., kan hjälpa: Tänk er en värld som vår, men där män är det ena könet, och björnar är det andra. När du går hem från bussen följer ibland en brunbjörn efter dig. I offentliga miljöer gnider björnar sina stora labbar på dig, trots att du säger nej. När du trots detta går på dejt hoppas du innerligt att just den här grizzlyn ska vara snällare än den förra. I skogen där du joggar attackerar björnar återkommande såna som just dig. Efteråt undrar andra björnar varför du hade på dig så utmanande kläder.

I helgen demonstrerade nazistiska Nordiska motståndrörelsen i Göteborg. Även om polisen hade bedömt att nazisterna ägnade sig åt hets mot folkgrupp hade de, enligt sig själva, inte haft resurser att upplösa demonstrationen. Detsamma gäller när de möter stenkastning i särskilt utsatta områden. Sällan har de bemanning nog att gripa någon där och då. Samtidigt har våldtäktsfall, men även mindre allvarliga brott, blivit liggande på hög på grund av det stora antalet mordfall det senaste året (Studio Ett 11/9). Gemene man drabbas hårt, om än indirekt, av den tilltagande gängkriminaliteten. Sveriges poliser är kompetenta, men för få.

Varför inte införa skatteavdrag för alla sorters säkerhetstjänster?

Några som tog tag i saken för fyra år sedan var några lokala företag i Eslöv. Så gott som varje natt hade de inbrott. Till att börja med spanade de själva på nätterna, dock utan att ingripa på egen hand. Numera köper de in tjänsten från ett säkerhetsföretag. Sedan de började har de inte haft ett enda större inbrott. De politiska partierna är nu så gott som eniga om att det behövs fler poliser. Gott så. Men det tar tid att skala upp en organisation. Så vad kan vi göra tills dess? Otryggheten behöver åtgärdas nu.

Varför inte införa skatteavdrag för alla sorters säkerhetstjänster? Ett rut-avdrag för att hyra in väktare och ordningsvakter. Om inte polisen har tid att patrullera ett område, kan bostadsrätts-föreningar och bostadsbolag hyra in ordningsvakter i stället. Ett rot-avdrag för att installera larm, säkerhetsdörrar och andra säkerhetslösningar. Eftersom polisen inte under överskådlig framtid kommer kunna beivra brott i den mån som medborgarna skulle önska, borde fler få möjlighet att köpa sig säkerhet. Det är nog få som ser det som en önskvärd utveckling, men politiken ska hantera verkligheten som den är, inte bara som man önskar att den vore.