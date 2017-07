Inför premiären av GOT: ”En intensiv säsong”

Effekterna: "Game of thrones" har hittills innehållit några av de mest spektakulära scenerna i en tv-serie. Striden i näst sista avsnittet "Battle of the bastards" från säsong sex innehöll 600 produktionsanställda, 500 statister, 70 hästar och tog 25 dagar att spela in, enligt Entertainment Weekly. 160 ton grus fick föras in eftersom inspelningsplatsen var för lerig.

Språken: Tre av språken som talas i "Game of thrones" är skapade av lingvisten David J Peterson. Det rör sig om dothraki, valyriska och ett språk som jättarna pratar (även fast det sistnämnda exemplet knappt förekommer i serien). Valyriska finns dessutom i olika varianter, exempelvis högvalyriska (som kan liknas vid latin) och de lågvarlyriska (som kan liknas vid de romanska språken) som pratas i bland annat Astapor. Peterson har beskrivit dothraki, med fler än 3 000 ord, som en ljudmässig mix av arabiska och spanska, där inspirationen kommer från mongoliska, georgiska och den amerikanska ursprungsbefolkningen. I sommar studerar elever vid UC Berkely språket med Peterson som lärare.

Vinjetten: Introduktionsfilmen till "Game of thrones" som visar kartan, inspirerades av idén av "en galen munk som satt i ett torn någonstans" och höll ordning på allt. Tanken är att de städer och byggnader som byggs upp i sekvensen ska kännas handgjorda av material som finns tillgängligt i en medeltida värld, som sten, trä och metall. Vissa platser på kartan visas alltid – som Kungshamn, Vinterhed, Muren och den plats där Daenerys råkar befinna sig – medan andra dyker upp om de är med i avsnittet. För företaget Elastic tar det ungefär ett halvårs arbete att leverera sekvenserna till varje säsong.

Drakarna: Designen av drakarna i "Game of thrones" började med en höna, som köptes in för att animatörerna skulle studera hur musklerna rör sig och hur skelettet begränsar dem.

"Vi byggde vår drake på i princip samma sätt. Det är en väldigt stor skillnad mellan deras tillbakadragna sätt då de bara är i närheten av Daenerys, de är väldigt aggressiva när de bröstar upp sig när något attackerar deras mamma", säger Sven Martin vid företaget Pixomondo till Washington Post.

Musiken: Ramin Djawadi har skapat mycket av musiken. Han kom bland annat på titelmelodin när han satt och nynnade i sin bil. Ett krav från skaparna var att den inte skulle innehålla någon flöjt.

"Helt enkelt för att det stilisiskt var något som vi kände hade använts i genren förut och vi ville att titelmelodin skulle vara annorlunda. Så huvudinstrumentet som vi kom fram till var cellon. Den har ett stort omfång, den kan spela både väldigt lågt och högt, och den har ett mörkt ljud. 'Game of thrones' är uppenbarligen en mörk serie, så cellon blev instrumentet", säger han till NPR.