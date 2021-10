”Inför ett särskilt bolån för unga”

Att hundratusentals unga står utan ett tryggt boende är ingen nyhet. Unga utsätts idag för dubbla lås när de ska in på bostadsmarknaden. De har för få poäng för att kunna få en hyresrätt genom bostadskön och de har inte kapital för att köpa ett eget boende. Det senare problemet tror vi att det finns en nyckel till. Vi vill att staten inför ett Ungbolån för unga vuxna, liknande CSN-lånet, under den här mandatperioden. Det är hög tid att underlätta för unga att ta sig in på den ägda marknaden och på så sätt tillskansa sig tryggt boende.