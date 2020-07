Inför viruset är vi inte lika. Vissa drabbas hårdare än andra, men det är först på senare tid som vidden av det börjat bli känd. Den 16 juni släppte Folkhälsomyndigheten en rapport som redovisade hur olika grupper i samhället drabbats av covid-19.

Av de fem födelseländerna som svarade för den högsta förekomsten med covid19 per vecka, Turkiet, Etiopien, Somalia, Chile och Irak, hade Somalia flest antal fall i början av perioden (i mitten av april) och Irak flest antal fall i slutet av perioden (i början av maj).

Dödligheten var högst för de födda i Finland, 145 per 100 000 personer, följt av Turkiet med 97 per 100 000 personer. Dödligheten för de födda i Sverige var nämligen 32 per 100 000. För finlandsfödda beror överrepresentationen förmodligen på att många av dem bodde i drabbade äldreboenden.