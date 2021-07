Industrivärden varnar för överhettning

”Minskade restriktioner, betydande stimulanspaket och stora sparöverskott förväntas driva den aggregerade efterfrågan under resten av 2021 och möjligtvis även inledningen av 2022. Sammantaget skapar det förutsättningar för en fortsatt god realekonomisk utveckling. Samtidigt medför det risk för ekonomisk överhettning”, skriver bolaget.

Industrivärden redovisar ett substansvärde på 135,4 miljarder kronor eller 311 kronor per aktie per den 30 juni. Det innebär att substansvärdet ökat med 32 kronor per aktie sedan årsskiftet.