Industrivärden höjer utdelningen

Industrivärdens styrelseordförande och storägare är finansmannen Fredrik Lundberg. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Industrivärden, storägare i exempelvis Handelsbanken, AB Volvo och Ericsson, redovisar ett substansvärde per den 31 december 2016 på 191 kronor per aktie. Under 2016 ökade därmed substansvärdet med 20 procent eller 23 procent om man räknar in återinvesterad utdelning.

Substansvärdet, bolagets nettoförmögenhet, har sedan årsskiftet ökat ytterligare och låg den 7 februari på 205 kronor per aktie.

Industrivärdens styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna på 5:25 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 5 kronor per aktie.