Läser om den gode David Batras matäventyr i Indien och kommer osökt att tänka på när amöbaparasiten dysenteri tog mig till en läkarmottagning i en sliten potatiskällare i Uttar Pradesh. Läkaren kom civilklädd på moped och konstaterade ”you got a little animal inside your tummy”. Jag, som var vegetarian vid tillfället, blev helt ställd.

Jag älskar indisk mat, trots att den är svår att matcha till vin. Mitt val är ett friskt svenskt vin på druvan solaris, en resistent PIWI-druva som kollegan Anders Melldén beskriver som en utmanare i vinvärlden. Mina vintips har äntligen landat i bilagan SvD Perfect Guide, där även en intervju med mig finns. Nu för tiden har jag inget emot djur i magen så i helgen lagar jag älg bourguignon på grytbitar jag fått av en skjutglad granne.

चियर्स (chiyars) och trevlig läsning!