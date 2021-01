Tusentals indiska bönder, många i traktorer, har tagit sig igenom polisens avspärrningar in till huvudstaden New Delhi, samtidigt som regeringen håller sin stora militärparad under högtidlighållandet av republikens dag.

Polisen har tagit till stora säkerhetsåtgärder för att stoppa demonstranterna, som protesterar mot jordbruksreformer som de anser kommer att minska deras inkomster.