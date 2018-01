Indien kommer att ta över stafettpinnen som landet med störst ekonomisk tillväxt de närmaste åren, i alla fall enligt de prognoser som nu presenteras. Medan Kinas BNP-tillväxt förutspås bromsa in till 6,5–6,8 procent under 2018 enligt kinesiska uppgifter, kommer i stället Indiens tillväxt att växa till 7–7,5 procent under budgetåret 2018–2019. Detta enligt landets årliga ekonomiska rapport som publiceras inför budgeten som i sin tur presenteras på torsdag denna vecka.