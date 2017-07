In Memoriam – Mats Johansson (1951–2017)

Januari 2000. Mats Johansson, kolumnist och tidigare chef på Timbro, utses av styrelsen till en av Svenska Dagbladets två nya chefredaktörer. Foto: Gunnar Ask / TT

Som politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och som ledarskribent såg han antagligen på medierna som ett slagfält för politiken. Men de senaste åren såg han allt mer på politiken som ett slagfält för medierna. Hans engagemang för yttrandefrihet och fria medier var djupt och äkta och låg bortom partilinjer och debattpositioner. Mats Johansson var en enastående skribent, stilistiskt med språklig precision och intellektuellt med sitt fria tänkande och utforskande. Han var också en av de mest kunniga och initierade personerna jag träffat när det gäller mediefrågor. Han rörde sig i internationella kretsar som få svenskar har tillgång till, och var bland annat Europarådets medierapportör åren 2010–2013. Hans engagemang för yttrandefrihet och hotade journalister var outtröttligt. Hans bortgång är en stor förlust för alla som värdesätter det fria ordet.

Axel Andén, chefredaktör Medievärlden

Mats Johansson ville alltid göra skillnad, och det gjorde han. Under alla år jag hade förmånen att känna honom tror jag aldrig att det inträffade att vi möttes utan att han hade en idé om någonting som borde göras.

Som aktiv informationschef under de spännande åren med Gösta Bohman hos Moderaterna. Sedan som publicist, riksdagsledamot och – vilket han nog tyckte allra bäst om – som fri entreprenör för frihetens idéer.

Ständigt sökte han nya vägar att inspirera också andra för frihetens idéer, eller för att kasta ljus över vikten av att stå upp mot frihetens fiender varthelst dessa kunde finnas, inom eller utom landets gränser.

Hans insatser var många. Men kanske allra viktigast var hur han under de senaste åren drog igång en s k utrikesakademi där yngre människor gavs kvalificerad utbildning och information om avgörande frågeställningar i utrikes- och säkerhetspolitiken. Han mobiliserade en ny framtidsarmé för frihetens tankar och idéer.

Det är inte bara minnet av den alltid glade, uppfinningsrike och inspirerande Mats som kommer att leva, utan också resultaten av alla de insatser han gjorde under sin dessvärre alldeles för korta tid med oss. Tack, Mats!

Carl Bildt

Det är väldigt tragiskt att Mats ryckts bort så tidigt. Vi satt i Svenska Dagbladets redaktionsledning tillsammans under de år Mats var politisk chefredaktör. Vi delade inte alltid åsikter om hur tidningen borde utvecklas, men Mats var alltid lojal och trogen de beslut som fattades gemensamt, till exempel den stora förändringen av tidningens format till tabloid. Mats var en mycket sympatisk och vänlig arbetskamrat som jag kommer att minnas med glädje.

Mia Bjelkholm, f d redaktionschef på Svenska Dagbladet

Mats Johansson var en av de bästa. En modig man som tänkte själv. En ideolog med starka åsikter. En skicklig skribent och kommunikatör. En erfaren person som generöst delade med sig. Men främst ofta glad. Varm mot vänner. Stolt över sin familj.

Hans bortgång är en stor förlust. Allra mest för familjen. Men även för svensk borgerlighet och samhällsdebatt. Vi är många som kommer att sakna dig. Det var roligt, lärorikt och utvecklande att få vara med dig redaktör Johansson. Tack för allt du lärt oss!

Gustav Blix, f d riksdagsledamot och kollega 2006–2014

Det är med ledsamhet och chock som jag tog emot nyheten att Mats gått bort under midsommarhelgen. Han hade en lång gärning i svensk politik, men jag lärde känna honom först under senare år i samband med hans arbete kring tankesmedjan Frivärld. Han lämnar ett stort tomrum efter sig i den försvarspolitiska debatten. Inte minst ska han hedras för sitt arbete med att utveckla nästa generations säkerhetspolitiska ledare. Jag är säker på att hans ambition om ett fritt Europa en dag kommer att infrias.

Zebulon Carlander, återkommande skribent på Säkerhetsrådet

Vi såg inte alltid på världen och unionen på samma sätt, men sakfrågan var alltid i centrum och man kom alltid klokare därifrån.

Tack Mats, för Din rakhet och att Du vårdade och aldrig vek i striden för de värden som vi håller på att mista. Du kommer fattas oss i kommande strider.

Sebastian Cederschiöld

Jag träffade Mats 1969 när han var en politiskt ostyrig distriktsordförande i Västernorrlands MUF. Mats blev snabbt en mycket aktiv och glad ”kampanjare” och hans första bidrag var på Sundsvalls torg under RF/MUFs kampanjtema ”Krossa TV-monopolet”. Mats gjorde det handgripligt, såtillvida att han slog sönder en TV-apparat mitt på torget vilket naturligtvis skapade en medial och politisk uppmärksamhet.

Mats deltog, i sitt väldigt aktiva politiska liv, i alla debatter som rörde centrala politiska frågor om frihet och integritet. Han var en kreativ fritänkare, ibland lite vild, med mycket humor, men inom lojalitetens och vänskapens gränser. Mats förblev en mycket god vän genom alla diskussioner och åren.

Georg Danell

Författaren och f d moderate riksdagsmannen Mats Johansson var oförtröttlig i sin ständigt pågående granskning av det ökade förtrycket i Ryssland.

För varje bok kunde han lägga till nya namn på oppositionspolitiker och dissidenter, som stämplats av regimen och drivits i exil eller fängslats.

In i det sista försökte han dra uppmärksamhet till den fängslade forskaren Jurij Dmitriev som ägnat 30 år av sitt liv åt att spåra offer för Stalins terror i Karelens gränstrakter. Det fick jag berätta om i en gästkrönika i SvD som Mats Johansson uppmanade mig att skriva.

Sedan den 13 december sitter Dmitriev fängslad hos säkerhetspolisen i huvudstaden Petrozavodsk anklagad på klart falska grunder för spridande av barnpornografi.

I själva verket handlar tillslaget mot honom om hans roll som ordförande för människorättsorganisationen Memorial som stämplats för landsförrädisk verksamhet.

Det är genom Dmitrievs arbete som även svenska terroroffer kommit i dagen, svenska arbetare vars sanna öden få känt till. Han har genom arkivstudier som jag redovisat i flera böcker bl a kunnat belägga att de s k kirunasvenskarna avrättades med nackskott och inte tynade bort i tbc eller andra sjukdomar som de svenska och ryska myndigheterna felaktigt uppgivit.

Varje första helg i augusti allt sedan 1997 har den stora gravplatsen Sandarmoh i Karelen samlat tusentals människor för att högtidlighålla minnet av de flera tusen offer som begravts där. Utgrävningen av massgravarna leddes av Dmitriev som den 5-6 augusti i år troligen inte kommer att kunna delta i 20-årsfirandet. Inget tyder på att den rättsliga prövningen ens kommit igång.

Deltar gör dock säkert många av hans anhängare – forskarkolleger, studenter och anhöriga även från utlandet, bl a USA och Kanada.

Kaa Eneberg, journalist och författare av tre böcker om Kirunasvenskarna

Tack Mats Johansson för din politiskt tydliga karta och kompass genom åren!

Mattias Enn, estradör, sångare och kuplettförfattare

Väldigt tråkigt! Trettio år för tidigt! En väldigt uppskattad röst har tystnat! Frid över hans minne!

Lars Frumerie

Jag minns inte exakt när jag stiftade bekantskap med Mats Johanssons texter. Men den första kontakten måste ha varit via Frivärld. Och hans polemiska men välgrundade text "Hejdå, Finland". Inte elakt, utan baserad på fakta. Och med glimten i ögat.

Sedan jag blev frilans var vi mera i kontakt, han tog gärna emot mina försvarspolitiska analyser om var Finland står.

Jag uppskattade oerhört Mats kunskap – och hans obändiga integritet. Min chef var han ju inte direkt, men han stod där som en brandmur mellan också osaklig respons och mig – ända tills jag själv valde att ta tag i saken.

En lojal och kunnig kollega och en fin förebild för oss alla.

Yrsa Grüne, journalist

Mats Johansson var en kulturintresserad, frihetsbesatt försvarsvän och till utseendet karikatyren av en ”typisk” moderat.

Han hade dock flera oväntade sidor. Den jag mest fäste mig vid var denna: Hans ömsinta omtanke.

Denna innebar, att han kunde identifiera sig med den person som fått hans hjälp men att hjälpen måhända hade en oväntad bieffekt.

Det hände mig. Jag hade 1988 lyckliggjorts med Timbros stipendium till Washington. Jag, en dropout utan studentexamen, skulle få studera filosofi vid ett amerikanskt universitet.

Mats ringde. Jag tänkte: Fan, det har hakat upp sig. De lyckas inte fixa in mig på universitetet.

Men Mats, som då ledde Timbro, sa: ”Vi tänkte göra ett litet pressutskick om att det är du som tilldelats årets stipendium. Det var en sak jag tänkte. En sådan notis kommer kanske olägligt för dig. Du jobbar ju på Aftonbladet. Din tidning kanske tar illa vid sig över att det är vi… Vi struntar i notisen om du vill.”

Jag travesterade Wellington: ”Publish and let me be damned.”

Staffan Heimerson

De bästa går före oss som har lyckan att inspireras av människor vi kan lära oss något av.

Barbro Hultman, tidigare SvD-medarbetare.

Mats Johansson var en frihetshjälte i ord, tanke och handling. Okuvlig värnade han det liberala och visste att försvaret av friheten inte bara kräver medhåll utan framförallt vägval.

Han visste att man måste välja sida och var inte rädd för det. Han tillhörde inte dem som följde med vinden eller ville triangulera bort ideal. Mats satte friheten som utgångspunkt. Just därför var han en av dem som bidrog till balternas självständighet och som gjorde Sverige till ett friare samhälle och starkare land.

Gunnar Hökmark, ledamot i Europaparlamentet (M), tidigare bl a riksdagsledamot och partisekreterare.

Endast den som är säker i sin övertygelse vågar samarbeta med sina meningsmotståndare.

Ett av Mats Johansson mest framträdande drag var att utifrån orubbliga principer om frihet, yttrandefrihet och nationellt självbestämmande söka allianser över såväl blockgränser som nationsgränser med andra som omfattade dessa principer men som inte nödvändigt delade Johanssons uppfattningar i andra frågor. Jag tyckte att detta drag hos Mats förstärktes alltmer i takt med att han blev äldre och visare.

Som moderat riksdagledamot bjöd han 2009 tillsammans med sin socialdemokratiska kollega Luciano Astudillo in Fredrik Gertten att visa sin film Bananas!* i Sveriges Riksdag. Skälet var att bananföretaget Dole försökte stoppa filmen genom att stämma regissören i amerikansk domstol. Därmed uppstod en fråga större än bananplockarnas arbetsvillkor. Nu handlade det om alla filmmakares och skribenters yttrandefrihet. Och Mats Johansson stod rakryggad upp – trots att sällskapet luktade slagordsvänster lång väg.

För ett kvartssekel sedan hade Mats Johansson och jag ganska hårda konflikter. Jag var radiochef och Mats satt i Sveriges Radios styrelse. I de sakfrågor vi stred om hade vi nog båda lite rätt och lite fel.

Med åren, och genom många och långa samtal, kom vi dock att bli vänner. Vi förenades i vår kritik mot undermålig journalistik och mot vindflöjelpublicistik. Och mer och mer fann vi varandra som förespråkare av ett starkt public service med kvalitet och oberoende. Ett sådant public service, tyckte vi båda, är inte en vänsterföreteelse utan en överlevnadsfråga för ett litet, kunskapsbaserat land med försvagad dagspress. Mats var på senare år frustrerad över att hans yngre kolleger i moderaterna och alliansen inte förstod hur viktigt public service är.

Som vice ordförande i ägarstiftelsen för public service förstod Mats Johansson sammanhangen så mycket bättre.

Jag kommer att sakna honom. Liksom jag saknar den sorts bildade, principfasta men förändringsbenägna offentliga personer som tycks bli allt mer sällsynta.

Ove Joanson, f d radiochef, f d ordförande i ägarstiftelsen för public service

Jag kände inte Mats, men han anlitade mig som översättare några gånger. Alltid korthugget korrekt mejlledes. Jaja, inga, problem, det går bra. Och knappt en endaste bokstav redigerade han. Jag känner mig stolt. Eller så råkade han bara veta att ta ängsliga frilanshjärtan under sina vingar.

Allt gott och vila i frid.

Anders Johansson

Mats höll även mina tankar igång. Det är jag tacksam för.

Christina Jutterström, chefredaktör för Dagens Nyheter 1982–1995 och för Expressen 1995–1996 samt verkställande direktör för Sveriges Television 2001–2006

Mats var tidigt en engagerad och rakryggad debattör med fäste i det moderata tankebygget. Vi var många som under skiftet 60-70-tal hade diametralt motsatta uppfattningar om hur världen skulle bli bättre, och vi mådde säkert väl av att utmanas i vår uppfattning. Dåtida gymnasier hade målsättningen att göra oss "medvetna och kritiskt tänkande". Mats bidrog till att skapa och vidmakthålla den atmosfären redan på Hedbergska skolan under sin politiskt turbulenta gymnasietid.

Torbjörn Karlsson, vän från gymnasietiden

Så sent som härom dagen träffade jag vännen Mats precis som jag vill minnas honom: full av energi, med glimten i ögat och starkt engagerad för frihet, för våra liberala och konservativa idéer och nu senast särskilt engagerad i behovet av ett svenskt medlemskap i Nato.

Han kunde minnas och referera till motvinden från 60- och 70-talen, men inte av nostalgiska skäl utan för erfarenheten av att engagemang för frihet spelade avgörande roll då. Och gör det än i dag.

Jag kommer minnas Mats för principerna, engagemanget och för förmågan att sätta saker i större sammanhang. Hans ord, insatser och engagemang kommer göra skillnad och leva vidare länge.

Anna Kinberg Batra

Jag lärde känna Mats i slutet av 70-talet då jag arbetade som ledarskribent på Sydsvenskan. Vi hade sedan kontakt i alla år även om skiftande arbetsuppgifter för oss båda påverkade kontaktintensiteten. I mitten av 80-talet sågs vi i Washington DC och våra diskussioner sen dess har alltid handlat en hel del om amerikansk och brittisk politik. Under hans tid som chef på Timbro satt jag i styrelsen och det var en tid som i hög grad präglades av arbetet att få ett ja i folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994.

Hans plötsliga död känns oändligt sorglig men när jag minns honom är det den privata Mats jag mest tänker på och saknar. Hans humor, hans humanistiska intressen och inte minst hans formuleringskonst, ofta med satiriska spets. Det har skrivs mycket fint om Mats Johanssons politiska insatser men den humoristiske Mats jag kände kan man nu avnjuta i hans Sommarprogram från 1997. Det finns på SR:s hemsida. Lyssna och minns en mångsidig man!

Janerik Larsson

Så sorgligt. Icke kände jag honom väl som person, men hans texter tog jag till mig, inte bara för att vi påfallande ofta var på samma enslinje, men framförallt för att där fanns en moral som långsiktigt höll. Sedan har jag ett personligt minne av en resa med Mats till NYC, där vi blev insnöade ett extra dygn och fick tillfälle att inte bara inta en minnesvärd middag till, utan fastmer dryfta dagens on dit. Heders, Mats!

Staffan Lindblad, advokat

I början av november 2003 hälsades jag välkommen som politisk chefredaktör i SvD av den avgående företrädaren i ämbetet: Mats Johansson. Det skedde genom en artikel på ledarsidan med den aningen oväntade rubriken ”Ingen kommunist den här gången heller”. Ett salt och mycket Johanssonskt sätt att säga hur starkt han kände för tidningen som frihetlig röst i debatten.

Mats led av kronisk formuleringsglädje men glömde aldrig bort att formen var till för att lyfta ett innehåll. Få personer jag mött har varit lika besjälade. Livet var roligt. Samtidigt var det i högsta grad på allvar.

Var han än hade sin gärning – på tidning, i tankesmedja, i parti, i parlament – var det i grunden samma uppgift som gav hans arbete mening: att värna det öppna samhället, det fria folkstyret, den självständiga människan.

Mats Johansson var en hedersman. Det är skräp att han är död.

PJ Anders Linder

I was proud to know Mats as a friend and a colleague. We shared a passion for the Baltic states, defending their freedom and sovereignty from enmity in the east and apathy in the west. I appreciated his spotless integrity, his kindness, his dry humour, his crackling intelligence, his ability to summarise a complicated situation in a deft phrase – in English as well as in Swedish. We shared a loathing for pomposity and waffle. A minute in his company, or an hour, was always time well spent. He will be missed by all those who knew him, all those who read him, and all those who benefited from his fervent, intelligent support for what our Russian friends would call Наше общее делo--our common cause.

Edward Lucas, skriver i The Economist

Jag kände inte Mats men imponerades av hans mod att hävda avvikande mening i den svenska vänster- och flumdominerade pk/åk-världen. Under många år fick han stå ensam för att hävda rimligheten av förnuftsbas även i politiken. Heder är mitt minne.

Per-Olof Michel

Mats träffade jag senast den 8 juni och då var han som vanligt full av idéer och entusiasm. Vi planerade ett seminarium till hösten kring min bok ”I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika”. Det var ett ämne han brann för. Han skulle förstås vara samtalsledare, jag såg hur han redan gladde sig åt den uppgiften. Nu blir det inget seminarium, vare sig om min bok eller någon annan av Mats hjärtefrågor. Vila i frid, min vän.

Bengt G Nilsson, journalist och författare

De var inte så många. De som hade lyskraft och personlig integritet, som stod upp för väsentliga värden i en värld med ihåliga värderingar, som var pålitliga personligheter, upplysande och underhållande i ordens allra bästa mening, som betydde något då, nu och sedan. Några av dem kan inte förbigås: Göran Hägg. Hans Rosling. Gösta Ekman. Mats Johansson.

Mats förkroppsligade och förandligade vår intellektuella tillvaro med sin språkfinurliga analys och sina välformulerade tankar om grundläggande värden för mänskligheten i en orolig tid av försummade möjligheter och försummat ansvarstagande. Han hörde hur världen knakade i fogarna och lät alla oss hörselsvaga ta del av vad han hörde – och vad han ansåg om det. Utan honom måste vi nu anstränga oss extra mycket för att höra och förstå knaket. Det måste vi göra för vår egen del – och för hans skull. Varje dag.

Lars Nordberg, Vallentuna

”Kamrat i striden” var vad Mats Johansson skrev i mitt exemplar av Kalla Kriget 2.1. Kamrat i striden var vad vi blev 2015 då jag fick frågan om jag ville skriva något om rysk informationskrigföring på SvD:s säkerhetsrådsblogg. Resten är som det brukar heta historia. Men Mats var mer än bara en kamrat i striden. Han var en ledare, ett ankare, en kompass, ett fyrtorn och en mur som gav trygghet. Och saknaden beskriver nog Johan Ludvig Runeberg bäst:

Vem skulle samla våra glesa leder,

En återstod från dyra segrars dar?

Av mod, av kraft, av guldren tro och heder

Fanns nog, ja nog, men ordnarn borta var.

Den man, som tänt vårt hopp i nödens tider…

Patrik Oksanen, politisk redaktör Hela Hälsingland

Många startade åsiktslivet i vänsterkanten och hamnade småningom, efter läsning och sen eftertanke, i det liberala lägret. Jag hade svårt förstå dem som kunde byta livsåskådning i vuxen ålder. Därför kände jag gemenskap med Mats Johansson. Han fann sina liberalkonservativa idéer tidigt och började försvara dem mot socialismens dröm om statens makt över individen. Och denna kamp förde han livet igenom. Vi fick vänskap, särskilt efter att jag lämnat Dagens Nyheter på kollegernas begäran, och Mats omgående rekryterade mig som kolumnist på SvD.

Nils-Eric Sandberg

Mats har kommit att betyda något mycket speciellt för mig.

Det fina och för utomstående kanske förunderliga är att vi trots många olika ståndpunkter hyste stor respekt för varandra. Och det var Mats som var läromästaren i denna ädla konst.

Som ung och engagerad journalist förtjusades jag av den undersökande journalistiken. Men döm om min förvåning när jag fick brev med Mats Johansson som avsändare. Han uttryckte beröm för mina avslöjanden, men påpekade ett antal smärre sakfel. Fel i detaljer kastar tyvärr en negativ slagskugga över helheten, skrev Mats. Och hans ord har kommit att följa med mig för resten av livet.

Vi höll kontakten, om än oregelbundet. Men alltid med samma hetta och engagemang. Jag följde Mats många initierade artiklar och inlägg i samhällsdebatten. Nyligen var vi inne i ett samtal om att agera för Public Service. Vi hade pratats vid efter en öppen hearing i Riksdagen. Mats ringde och bjöd på fika på kafé Vetekatten. Sedan blev det nya möten, och vi var liksom mitt i steget.

Slagen av plötsligheten finns inte längre någon fortsättning.

Jag kommer att sakna respekten.

Sakna Mats till synes aldrig sinande engagemang. Vetgirigheten som gillar att prövas mot andras ståndpunkter. Och som i nuets intensiva vara aldrig har ett slut.

Sakna en trätobroder, som kom att lära mig för livet.

Jan Scherman, f d TV4-chef, numera diversearbete i media

Mats Johansson hade alltid varit en förebild, men det var först på senare år jag lärde känna honom lite närmare. Vi delade intresse och åsikter om situationen i Östeuropa. Mats var klarsynt om Putins Ryssland och omutlig i sitt stöd till de ryska demokraterna.

Just omutlig är en bra beskrivning av Mats! För att ta ett aktuellt exempel tillät han sig följaktligen aldrig någon bekväm högerförsoning med Donald Trump i spalterna. En spade var nämligen alltid en spade för Mats.

Hans Stigsson, politisk redaktör Norrköpings Tidningar

Som de flesta besjälade, och orädda, människor kunde Mats vara besvärlig. Hans rättvisepatos var alltid starkare än hans vilja att vara till lags, och såväl fiender som allierade lärde sig snart att respektera en penna och en tunga som var skarpare än de flesta andras.

Allt för tidigt, och just när han behövdes som mest, har svensk offentlighet berövats en solidarisk individualist. En stridbar person som förstod att både individer och stater måste samarbeta för att kunna stå upp mot militärt förtryck, men också mot det kollektivistiska gift som motiverar frihetens fiender och deras nyttiga idioter, över hela den politiska skalan.

Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro

Politiska partier rör sig kollektivt. Påståendet kan verka förklenande, men är det inte. Ska en parlamentarisk demokrati fungera väl förutsätter det något slags ordning i riksdagens partier.

Paradoxen är att den kollektiva ordningen förutsätter individuella avvikelser. Om inte, upphör rörelsen i politiken.

Mats Johansson hamnade därmed både fel och rätt som riksdagsman. Han hade aldrig förmågan att gå i led och gå i takt. Ena ögonblicket fanns han i ledet, nästa ögonblick hade han givit sig iväg på en alldeles egen utflykt. Den som rör sig i flock vill gärna tro att det är flocken som alltid håller stadig kurs rakt fram. Men så är det sällan. Med Mats Johansson var det nog så att hans utflykter mestadels var relativa. När moderaterna vek av i en ny riktning fortsatte han ensam på den kurs som han hade valt någon gång i tonåren.

Oftast uppfattar vi det som ett negativt omdöme när vi säger att någon inte är lojal. Men Mats var inte lojal, inte i den stora världen. Hans hållning och åsikter betingades inte av att någon annan hade föreskrivit vad som borde tänkas, tyckas och sägas. Han hade sitt eget sinne och vägleddes av det.

Det är rätt att börja i politiken och samhällsgärningen när man skriver om Mats. Men alldeles rätt är det inte att börja i riksdagen. Ty Mats var mer än allt annat skribent. Han levde i dialog med sina texter, inte med väljare och partiaktiva.

Jag lärde känna Mats Johansson för 46 år sedan, det är en lång vänskap i beaktande av att Mats dog ung. Vi har följts åt under alla dessa år, i mångt växlat i samma uppdrag och positioner. Vi har varit varandras förläggare. I någon port på livets utförslöpa har vi kolliderat, men mestadels har vi följts åt.

Mats skrev väl och han skrev alldeles eget. Det är sällsynt i vår tid. Ett av de goda ord som han formulerade och bredvid vilka jag har skrivit ”Låt stå!” är uppmaningen att söka ”den polemiska punkten!”. Sök den när Du skriver och Du ska bli läst och väcka tankar. Det gjorde Mats. Och det fångar hans gärning. Om Du inte har något annat att skriva än det som alla andra skriver, varför ska Du då skriva?

Mats Svegfors, tidigare chefredaktör och politisk chefredaktör för SvD, vd för Timbro, redaktör för Svensk Tidskrift

Dödsbudet om Mats Johanssons bortgång var ett tungt besked att få en solig sommarsöndag. Mats och jag korsade väg ett antal gånger. Vad som nu rinner upp i minnet – och som vittnar om hans säkra omdöme – är följande från hans tid som politisk chefredaktör för Gråkappan: I en liten text som jag lade för hans fötter lyfte jag fram det faktum, att vi numera inte kan omyndigförklara någon i Sverige. Reformen var framtagen i syfte att låta alla som fyllt 18 år vara vidbliven sin rösträtt, oavsett sinnesbeskaffenhet. Omyndigförklaring ersattes med förvaltarskap, där rättshandlingsförmågan, men alltså inte rösträtten, är inskränkt. (Jag hade varit sekreterare i den kommitté som i mitten på 80-talet tagit fram underlaget till reformen.) Mitt budskap i den lilla artikeln var att vi var (och är) ensamma i den demokratiska ambitionen, att låta dårar rösta – och att det av och till avspeglas i valresultatet. Mats korta besked var: "Publiceras ej". Och däri hade han ju rätt. Raljans – men med måtta.

Krister Thelin, kolumnist på ledarsidan 2004-2006

Budet om Mats Johansson bortgång är lika överraskande som sorgligt. Vi träffades för bara några dagar sedan, och då var han full av kamplust. Samma engagemang för frihet och demokrati, samma tydliga uppslutning bakom bärande moderata idéer, samma oförskräckta klarspråk om bristerna i den svenska modellen som när jag anställde honom som informationschef på partikansliet för så där 40 år sedan.

Lars Tobisson, f d partisekreterare och 1:e vice partiledare (M)

Från att Mats gav mig förtroendet att vid 24 års ålder arbeta med uppstarten av Frivärld har jag haft förmånen att driva de frågor som han tyckte var särskilt viktiga: utrikes- och säkerhetspolitik.

I likhet med de många andra unga personer som han engagerade för en friare värld fick jag lära av och lära känna en eldsjäl av sällsynt kaliber.

Det går inte att fylla det tomrum som Mats lämnar efter sig. Likväl kommer jag att ägna mitt yrkesliv åt att försöka hedra honom, hans instinkter och ihärdighet.

Tankesmedjan Frivärld sörjer sin ordförande och grundare. Jag sörjer en kär kollega, mentor och vän.

Katarina Tracz, chef tankesmedjan Frivärld

Som 24-årig Handelsstudent mejlade jag Mats några artiklar. Fanns det plats på SvD:s ledarsida? Han kände mig inte, men svarade att jag gärna fick testa en vecka. Det blev början till tre fantastiskt roliga och utvecklande år.

Jag delar nog erfarenhet med många andra när jag nu kommer att minnas och vara Mats tacksam för just detta: Att han vågade ge så stort ansvar till unga människor som han trodde på. Och att han generöst delade med sig av sin stilistiska skärpa. Hans språkregler, argumentationstekniker och berättarknep har jag sedan dess burit med mig framför tangentbordet.

Bakom detta vilade nog en ständig hunger för nya idéer och en spänstig diskussion. Och kanske den rebelliska driften att välja andra vägar än de självklara.

Erik Zsiga, ledarskribent i SvD 2000–2003

Mats plötsliga död var chockerande. Han hade mycket kvar att ge. Han kombinerade en idémässig förankring med skrivandets gåva och handlingsförmåga. Under hans tid i Timbro sågs vi ofta. Våra intresseområden var under senare år skilda; Mats utrikespolitik och jag själv innovationsfrågor. Hade nyligen tänkt föreslå honom en lunch. R I P.

Carl-Johan Westholm