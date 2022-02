Imponerade regidebut – strålande skådespelare

1999 dog 15 människor i en skolskjutning på Columbine High School i Colorado. under åren som följde bearbetades det välplanerade, men ändå obegripliga, dådet flitigt i filmvärlden : I dokumentärmakaren Michael Moores ”Bowling for Columbine” (2002) och i Gus Van Sants ”Elephant” (2003). ”Beautiful boy” (2010) och ”Vi måste prata om Kevin” (2011) nystade i frågan om föräldraansvar och tidiga varningssignaler. Hundratals amerikanska skolor har drabbats av liknande händelser efter Columbine – just nu pågår en uppmärksammad rättegång där föräldrarna till en skolskytt åtalas för dråp – men ”Mass” är den första filmen på länge med verkshöjd som berör ämnet.

Det har gått sex år sedan en skolskjutning. Makarna Gail (Martha Plimpton) och Jay (Jason Isaacs), samt Linda (Ann Dowd) och Richard (Reed Birney) förlorade sina söner Evan och Hayden den dagen. Men Hayden var även den som sköt, innan han tog sitt liv. På Gail och Jays initiativ har ett möte arrangerats på neutral mark i en liten kyrka. De vill ställa frågan ”varför” till de människor som teoretiskt sett borde ha närmast till ett svar, för att kunna gå vidare.