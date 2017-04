Fox har en grandios vision Foto: Dominic Lipinski

När jag läser de mest imperiedrömmande brittiska torytidningarna har jag ställt mig frågan vilken roll det perspektivet spelade i den brittiska Brexit-folkomröstningen.

I Financial Times skriver idag den mycket läsvärde kolumnisten Janan Ganesh om hur det egentligen är.

Ingen nostalgi efter det koloniala imperiet med undantag från en del debattörer och politiker som Liam Fox. Nej, skriver han britterna ”wanted less, not more, of the world”.

Det minst effektiva argumentet för EU i folkomröstningen var, skriver han, att EU erbjöd mellanstora länder en möjlighet att tillsammans utöva större makt i världen.

Det var inte så att väljarna inte trodde på argumentet. ”They just did not care enough.”

Med det perspektivet ter sig Brexit ganska ofrånkomligt.