Imorgon kan Venezuela bli en diktatur

Slut på toalettpapper. Köer till allt. Strömavbrott på sjukhus. Länsade butiker. 83 procent av invånarna fattiga.

På ett år har genomsnittsvikten i Venezuela minskat med 9 kilo, visar en undersökning från Central University of Venezuela. För bara några år sedan hade Venezuela problem med övervikt. Landet var rikt, men fattigdom är en effektiv diet. Nu stannar en miljon barn hemma från skolan på grund av hunger. Det har gått så långt att fattiga föräldrar adopterar bort sina barn.

Presidenten Nicolás Maduros svar? ”La dieta de Maduro te pone duro, sin necesidad de Viagra”. Maduro-dieten gör dig hård utan att du behöver Viagra.

Så talar en potent despot. Nämnde jag att högsta domstolens ordförande är en dömd mördare?

Ändå kan det fortfarande bli värre. I morgon den 30 juli går president Nicolás Maduros riggade val av stapeln som avgör om det blir en ny konstituerande församling i landet. Det handlar om ett slags superorgan med 545 ledamöter med rätt att skriva om konstitutionen. I praktiken innebär det att landet som har präglats av upplopp på gatorna sedan april tar sista steget mot att bli en diktatur.

Oppositionen varnar för att presidenten nu skapar en kommunistregim av kubanskt snitt. Latinamerikaexperten Antonio Muras varnar för anarki och inbördeskrig. Åtta miljoner venezuelaner kan komma att fly.

Detta en kris av ofattbara mått. I Sverige, ett land där vi pratar om riskerna för barnen med ”skärmtid”, tycks det så pass svårt att föreställa sig mardrömmen att det går att föra fram teorin om att det är de fallande oljepriserna som är den enkla orsaken till landets sammanbrott.

I SVT:s morgonsoffa 25/5 2016: ”Grundorsaken är helt enkelt att Venezuela är väldigt beroende av sin oljeexport.” Den 2 maj 2017 släpper SVT en pedagogisk 2-minutersvideo: ”Därför protesterar så många i Venezuela”. Inte en gång nämns socialism, priskontroller eller förstatligande.

Sveriges medborgare behöver en korrekt bild av varför Venezuelas befolkning svälter. Venezuela har mer olja än Saudiarabien. Venezuela har kört sin oljeindustri i botten genom att kasta ut utländsk expertis och underskatta hur mycket kapital som behövs för prospektering.

Presidenten har som sin föregångare Hugo Chávez misslyckats med att diversifiera ekonomin, byggt ut massiva offentliga program som han använt som budgetregulator när han inte sprungit till Banco Central de Venezuela för att trycka nya pengar (inflationen är nu 700 procent).

Ändå hade Vänsterpartiet så sent som 1 maj förra året inte gett upp hoppet. I partiets första maj-tåg syntes banderollen: ”Venezuela är inget hot, Venezuela är ett hopp!”. Det är gruppen Hands off Venezuelas kampanj, som har en aktiv Facebooksida där fejknyheter just nu sprids.

En månad senare skriver ett antal företrädare för Vänsterpartiet, bland annat gruppledaren i Helsingborgs kommunfullmäktige Mounir Mansour, att ”Krisen i Venezuela är en kris för kapitalismen” och att ”allt politiskt våld i Venezuela har iscensatts av den politiska högern”.

Bara tre år dessförinnan sa Labours ledare Jeremy Corbyn med anledning av Hugo Chávez död att Venezuela ”har visat oss att det finns ett annat och bättre sätt att göra saker på. Det kallas socialism.”

Även Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt lyfte fram Chávez gärningar på sin Facebook:

Han var omstridd och gjorde sina misstag, men han valdes av sitt folk gång på gång. Med sina satsningar på utbildning, hälsovård och social rättvisa utmanade han överklassen och skapade ett gott exempel för många inte bara i Latinamerika.

Venezuelas president, den potente Nicolás Maduro, har under den här resans gång kampanjat till Justin Biebers och Luis Fonzis populära låt ”Despacito”.

Långsamt.

Jag vill inhalera din nacke långsamt.

Låt mig viska saker till dig.

Så att du kommer ihåg, när du inte är med mig.

På precis det sättet har vänstern hamnat på fel sida igen. Avklätt, långsamt.

God bless Venezuela.

Dios te bendiga, Venezuela.