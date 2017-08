Ilska mot USA:s sanktioner: ”Ett avtalsbrott”

USA:s president Donald Trump. Foto: Evan Vucci/TT

USA:s president Donald Trump godkände under onsdagen nya sanktioner mot Ryssland – men även nya tuffare åtgärder mot Nordkorea och Iran.

Sanktionerna mot Iran motiveras med landets robotprogram och brott mot mänskliga rättigheter, som inte täcks av avtalet från 2015. Regeringen i Tehran säger nu att USA:s åtgärder är ”ett brott mot kärnenergiavtalet”.

– Vi anser att kärnenergiavtalet har brutits, säger Irans vice utrikesminister Abbas Araghchi till statlig iransk tv, rapporterar TT.

Lagen om nya sanktioner röstades igenom under onsdagen med bred majoritet i kongressen. Den del som riktar sig mot Ryssland ses som ett straff för landets påstådda inblandning i det amerikanska presidentvalet i fjol och annekteringen av den ukrainska Krimhalvön.

Irans president Hassan Rohani. Foto: TT/NTB Scanpix

USA:s president Donald Trump brukar normalt bjuda in mediernas fotografer när han ska skriva under nya lagar – men inte denna gång, rapporterar New York Times.

Trump ville egentligen inte skriva under den nya lagen om sanktioner mot Ryssland, men har tvingats till det av kongressen.

Efteråt han godkänt lagpaketet gav han inga kommenterar till några reportrar, men i ett uttalande underströk han att det innehåller ”allvarliga brister”.

"I sin brådska att lagstifta har kongressen tagit med ett antal klart ickekonstitutionella bestämmelser”.

Lagpaketet innehåller en bestämmelse som innebär att kongressen kan stoppa presidenten från att mildra sanktioner mot Ryssland. Ändå hoppas Trump på att kongressen inte kommer att göra verklighet av det.

”Min administration räknar med att kongressen kommer att avstå från att använda den här bristfälliga lagen”.

I en analys i Washington Post skriver reportern Amber Phillips att ”kongressen inte litar på Trump”, vilket beror på att han ”vägrat acceptera” att Rysslands president Vladimir Putin försökt påverka presidentvalet.

Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev. Foto: Alexei Nikolsky/TT

Ryssland reagerade direkt efter att Trump skrivit under sanktionerna. Men redan i fredags svarade Kreml med diplomatiska motåtgärder och krävde att USA skulle minska sina diplomater i Ryssland med 755 anställda.

Enligt Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev är allt hopp slut om att förbindelser med USA ska förbättras.

– Trumps administration har visat hur svaga de är genom att på ett förnedrande sätt lämna över den exekutiva makten till kongressen, skriver premiärministern på sin Facebooksida.

Dmitrij Medvedev betonar att han är medveten om att Trump inte ”är glad över sanktionera”. Och hävdar att det hela rör som att man vill ”få bort” Trump från makten”

– Ändå kunde han inte göra annat än att skriva under. Frågan om nya sanktioner blev aktuell från första början framför all i ett försök att knäcka honom.

Samtidigt har EU varnat för att sanktionerna mot ryska energibolag skulle kunna skada europeiska företag, enligt EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Han anser dock att USA tagit hänsyn till några av EU:s krav, men att man kommer att svara "inom dagar" ifall det visar sig att sanktionerna skadar europeiska intressen.