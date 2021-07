Ikea pekas ut som potentiell smittohärd i Sydney

Australiens största stad Sydney har svårt att få bukt med det senaste utbrottet av coronaviruset. Trots smittspårning, munskyddskrav och nedstängning ökar antalet smittade.

Totalt har nu 439 fall upptäckts sedan den 16 juni, varav 44 under torsdagsdygnet. Det är den högsta siffran hittills under det pågående utbrottet i delstaten New South Wales, där Sydney är huvudstad.