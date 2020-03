”Ikea, H&M och WWF vilseleder om bomull”

”Ikea och H&M Group i topp när det gäller hållbar bomull” skriver svenska WWF (Världsnaturfonden) stolt i ett pressmeddelande från 13 februari. Vad WWF Sverige hänvisar till är en rapport – Sustainable Cotton Ranking 2020 – som har undersökt hur stor andel ”hållbar” bomull mode- och textilföretag köper in. Denna lista är ett exempel på hur branschen ägnar sig åt avancerad greenwashing (att framställa sig som mer miljövänlig än vad som är fallet) som leder till att konsumenter tror att till exempel Ikea och H&M erbjuder hållbara produkter och därmed är det fritt fram att shoppa loss, trots att det är precis tvärtom.

Definitionen av ”hållbar” bomull som undersökningen baseras på är inte miljömässigt hållbar i ordets rätta bemärkelse eftersom kemiska bekämpningsmedel är tillåtna inom ramen för BCI (Better Cotton Initiative) som är den dominerande certifieringen. BCI startades 2009 av bland andra H&M och Ikea och ökningen av producerad BCI-bomull har varit häpnadsväckande. Redan från starten kommuniceras att BCI står för mer ”hållbar” bomull för en massmarknad och därmed måste tillgången säkras vilket i praktiken innebär att pesticider, konstbevattning och GMO-utsäde tillåts inom ramen för BCI:s kriterier. År 2017/18 odlades 5,1 millioner ton BCI-bomull (cirka 20 procent av all odlad bomull) medan bomull certifierad enligt betydligt skarpare kriterier för miljömässig och social hållbarhet som ekologisk, Fairtrade, Cotton Made in Africa tillsammans uppgick till 800 000 ton. Sedan 2010 har produktionen av ekologisk bomull halverats (Textile Exchange, Organic Cotton Market Report, 2017). Med stor sannolikhet beroende på att efterfrågan på den ekologiskt odlade bomullen minskat då billigare ”hållbar” bomull finns att tillgå inom ramen för BCI.