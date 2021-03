Ikea drabbat av stoppet på Suezkanalen

Svenska möbeljätten Ikea hör till de företag som drabbas av stoppet på Suezkanalen. Drygt 100 containrar med Ikea-produkter finns på det strandade fartyget Ever Given. Ikea-produkterna på just detta fartyg ska säljas på många olika marknader och Ikea undersöker just nu exakt vad som finns i dessa containrar, uppger Ikea Sveriges pressansvarige Mattias Hennius, till TT.

"När det förekommer stopp i våra transporter undersöker vi givetvis andra alternativa sätt att transportera våra produkter, allt för att våra kunder inte ska påverkas. Om just detta strandade fartyg i Suezkanalen kan komma att påverka kunder i just Sverige kan jag inte säga i dag", skriver Mattias Henniusi ett mejl till TT.