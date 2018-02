Ikea planerar en kollektion mattor och textilier tillverkade av syriska flyktingar. Kollektionen skapar jobbtillfällen för 200 syriska flyktingar i Jordanien och släpps i butik 2019.

– Situationen i Syrien är en av vår tids största tragedier och vi ville undersöka hur Ikea kan hjälpa till, säger möbeljättens koncernchef Jesper Brodin till CNN.

Mattorna och textilierna kommer säljas i Jordanien och närliggande länder i mellanöstern.

Över 650 000 syriska flyktingar har registrerats i Jordanien, enligt FN.

Detta är inte första gången som Ikea hjälper till vid internationella kriser. Förra året designade företaget återvinningsbara flyktinghus tillsammans med Better Shelter och UNHCR. Ett initiativ som belönades med designpriset Beazley Design of the Year.