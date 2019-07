Efter klassiska drabbningar som Tommy Steele mot Elvis Presley och Oasis mot Blur har musikvärlden fått ett nytt krig. I den ena ringhörnan: Iggy Azalea. I den andra: barnprogramfiguren Greta Gris.

Konflikten (nåja), som uppmärksammas av The Guardian , tog fart när den australiska hiphopartisten insåg att Greta Gris kommer att släppa sitt första album på fredag. Samma dag som Iggy Azalea släpper sin skiva "In my defense".