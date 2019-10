”Ifrågasatt diagnos ger oss ny syn på psykisk sjukdom”

Christopher Gillberg blev för många känd när han av en sociolog anklagades för forskningsfusk i början av 00-talet, gällande hans banbrytande damp-studie (1977–2000). Gillberg, som är professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, friades helt från fuskanklagelserna, men dispyten blev avstamp för en hård diagnosdebatt på landets kultursidor under många år. Och det var ingen tillfällighet att debatten uppstod just då, på just det sättet.

Den här typen av forskningsdebatter, i synnerhet där humaniora ifrågasätter naturvetenskap, blossar lätt upp i känsliga vetenskapliga paradigmskiften. Och nu har det hänt igen.