Pandemin vi nu genomlider kommer på olika sätt att drabba de allra flesta av oss, om den inte redan gjort det. De kommande månaderna riskerar vi alla att någon som står oss nära blir allvarligt sjuk, eller till och med dör i pandemins framfart. Vi vet redan nu att de ekonomiska effekterna på längre sikt också kommer att bli mycket allvarliga. Bara den senaste veckan varslades över 13.000 personer om uppsägning enligt Arbetsförmedlingen, tiotusentals permitterades och mängder av våra företag, stora som små, vädjar om akut hjälp. Situationen är liknande över hela Europa, och i USA.

Det är idag helt omöjligt att överblicka hur stora de hälsomässiga och ekonomiska konsekvenserna, som Coronaviruset för med sig, blir på lång sikt. En sektor som riskerar att drabbas mycket hårt är idrottsrörelsen. Den är en av Sveriges absolut största folkrörelser med över 3,1 miljoner medlemmar i en idrottsförening. De ekonomiska effekterna för breddidrotten och våra mindre föreningar är idag oöverskådliga när stora evenemang som Göteborgs-Varvet och små turneringar i fotboll för barn ställs in. Breddidrottens föreningar lever idag till stor del på det som kallas LOK-stöd, ett stöd som betalas ut av både kommuner och Riksidrottsförbundet (RF). Storleken på stödet till föreningen baseras på det antal barn eller ungdomar som är med på en träning eller en tävling. När träningar ställs in, betalas det inte ut något stöd, eftersom barnen inte dyker upp. Såväl RF som många kommuner agerar nu för att se till att föreningarna överlever under den tiden som vi ska hålla oss ifrån varandra, vilket är bra.