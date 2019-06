Han har spelat gangster i "The wire", tiger i "Djungelboken", rymdkapten i "Prometheus" och skoningslös krigsherre i "Beast of no nation". Men en sak har Idris Elba inte gjort: romantisk komedi.

Det är det däremot dags för nu, om den brittiske filmstjärnan själv får bestämma. I en intervju i amerikanska Newsweek säger han: