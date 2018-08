Vad gäller historisk överblick på området säkerhetspolitik och underrättelseverksamhet har Wilhelm Agrell sedan länge framstått som vårt lands främste expert. Agrell, sedan 2006 Sveriges ende professor i underrättelseanalys, har gett ut böcker om Sveriges säkerhetspolitiska historia, svenska förintelsevapen, det kalla krigets Venonaprojekt, Raoul Wallenbergs uppdrag i Ungern, Stockholm som spioncentral och fallet med de avhoppade KGB-makarna Petrov, med flera alster. Han är uppenbarligen den rätte personen att ge ut en bok med titeln "Det dunkla pusslet. Spionagets historia från Faraos ögon och öron till global nätspänning" (Natur & Kultur). Här får spionagets historia sin första övergripande skildring på svenska. På engelska föreligger ­Philip Knightleys "The second oldest profession" (1986) och Michael Warners "The rise and fall of intelligence" (2014). Men medan dessa författare i huvudsak börjar i London 1909, går Agrell tillbaka till El-Amarna i det faraonska Egypten och uppmärksammar spejare och kunskapare sedan dess.