Idag handlar svensken semlor för 120 miljoner

Semlan är Sveriges i särklass mest sålda bakverk på fettisdagen. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYR≈N

SvD lyckas nå en av fettisdagens mest upptagna personer: Frida Leijon, ansvarig konditor på Güntherska i Uppsala.

− Just nu är vi uppe i 6 000 semlor och det blir nog 2 000 till innan dagen är slut. Då är det rekord för oss, säger hon.

Hon har arbetat sedan klockan 5 i morse och då var hon långt ifrån först på jobbet.

− Just nu är det lite hysteriskt. Det är kö ut genom dörren så jag blir nog kvar här ett tag till, säger hon.

Mattias Ljungberg, ägare och konditor på Tössebageriet i Stockholm, har haft det lika svettigt.

− Just nu är vi uppe i 8 000, men dagen är ju inte slut, säger Mattias Ljungberg.

Ljungberg är i semmelkretsar känd som den som för två år sedan lanserade semmelwrappen. Hypen håller fortfarande i sig bland kunderna på Tössebageriet.

− Vi säljer ungefär lika mycket av wrappen som av den traditionella semlan.

Andra heta semmeltrender i år är chokladsemlan, blåbärssemlan och den numera etablerade wienersemlan. Det finns olika varianter av dem, chokladsemlan kan exempelvis ha choklad både i bröd, mandelmassa och grädde och mandelmassan kan också bytas ut mot vaniljkräm.

Den optimala semmeldagen är en vindstilla, snörik vinterdag med 8–10 minus och klarblå himmel.

Semmelsäsongen varierar en hel del beroende på den enskilde konditorns preferenser men den börjar ofta redan någon vecka efter nyår och fortsätter till påsk. Säsongen är också knuten till kyla och snöförekomst, efterfrågan dör när vårvärmen infinner sig.

− Den optimala semmeldagen är en vindstilla, snörik vinterdag med 8–10 minus och klarblå himmel, säger Ljungberg.

För bageribranschen är semlan en juvel värd att vårda. Bakverket räddar det som annars, efter julens excesser, skulle vara en smärtsam lågsäsong.

− Vi brukar kalla den för branschens livboj, säger Martin Lundell, vd på branschorganisationen Sveriges bagare och konditorer.

Organisationen har undersökt svenskarnas semmelvanor och funnit att cirka 55 procent uppger att de köper en semla på fettisdagen. Det betyder omkring 5 miljoner semlor på en enda dag och det är då både i dagligvaruhandel och på konditori.

Enligt branschkällor borde det innebära en försäljning på runt 120–130 miljoner kronor, enbart under fettisdagen. Det ingen som vet hur många semlor som säljs under hela säsongen, men branschens egna uppskattningar pekar på semlor för över en miljard kronor under de cirka tio veckor som säsongen varar.

– Tidigare beräkningar har pekat på 40 miljoner semlor men det är en osäker siffra och det kan lika gärna vara 60 miljoner, säger Lundell.

Tillbaka på Güntherska i Uppsala får vi veta lite mer om vad som gäller just i år. Trycket är lite högre än normalt, enligt Frida Leijon.

– Det känns om att det har eskalerat efter att semmelwrappen kom för ett par år sedan. Det sprids i sociala medier. Vi kör olika smaker i år: choklad, hjortron, och blåbär. Den populäraste vid sidan av den traditionella är nog chokladen.