Ida fick dubba en roll i nya Bamsefilmen

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

Snart två år har det tagit att göra nya filmen ”Bamse och vulkanön” som har premiär i december. Först har själva historian skrivits, sedan har bilderna tecknats, därefter ska skådespelare göra rösterna till Bamse, Lille skutt, Skalman och de andra figurerna i filmen. I en dubbningsstudio i Gamla Stan i Stockholm väntar filmteamet på juniorreportern Ida som ska få göra en egen roll.

Ida undrar hur skådespelaren Rachel Molin förbereder sig när hon ska göra en dubbningsroll. ”Det är lite samma förberedelser som inför en vanlig roll. Jag vill att karaktären ska bli trovärdig och att publiken ska känna och förstå den”, säger hon. Foto: Ari Luostarinen

Ljudteknikern Per ber henne att gå in i ett rum och sätta på sig hörlurar. Där är det alldeles knäpptyst. Rummet är ljudisolerat för att man ska kunna spela in rösten. Sedan lägger man till bakgrundsljud i efterhand. När någon från det andra rummet pratar med Ida är det bara i hennes lurar det hörs.

– Det var hon! säger Ida med inlevelse i mikrofonen.