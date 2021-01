Ända sedan Franco Moretti lanserade begreppet ”fjärrläsning” för tjugo år sedan har kvantitativa undersökningar av digitala litteratursamlingar av många mötts med skepsis. Kritiken har utgått från olika saker, men ett samlande perspektiv har varit att kvantitativ litteraturforskning brister i kritisk blick: djupare insikter om litteratur och den litterära kulturen går inte att räkna sig till.

Frågan är om inte den nyss utgivna ”Redlining culture: A data history of racial inequality and postwar fiction” av Richard Jean So (Columbia University Press) erbjuder det allra bästa bemötandet av detta slags invändningar. Det är nämligen en kritisk studie av etnisk representation i amerikansk litteratur som nästan uteslutande bygger på kvantitativ och datorstödd metodik. So visar att ett kvantitativt perspektiv möjliggör ett korrektiv till tidigare beskrivningar av afroamerikansk litteratur och dess position i den amerikanska litterära offentligheten. Kort sagt blir fjärrläsningar ett sätt för So att studera skevheter i tidigare forskning. Därmed kan han kritisera och fördjupa bilden av hudfärgens betydelse för litterär framgång och synlighet i USA.