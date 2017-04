I veckans medieflöde: Hinnemo, Stigson och Kniivilä

Ja, tillsammans ska vi splittra EU! Foto: Mikhail Klimentyev / TT

FAKE NEWS. Världens medier tycks ha missat en sensationell nyhet som publicerades redan för ett år sedan av Radio Jerevan – ett kort telegram med följande lydelse:

“Washington. The FBI on Friday released surveillance tapes, photos and hundreds of pages of documents revealing that Donald Trump is a Russian sleeper agent. Planted in the United States by the Russian Foreign Intelligence Service (known by its Russian abbreviation, SVR) he was posing as an ordinary American citizen. The idea was to destroy the American society from the very top, U.S. prosecutors said.

Just like the New York real estate agent Anna Chapman, who was expelled from the U.S. in 2010, he settled into a quiet life in a middle-class neighborhood to become accepted as a true conservative American. "The Americans love me and will elect me all the same", said Trump to the reporters waiting outside the FBI building when taken by authorities to a waiting car.”

Nu visar det sig att upphovsmannen bakom telegrammet är svensk, Torgny Hinnemo, tidigare journalist i Svenska Dagbladet och UD-anställd. Och datumet var den 1 april 2016.

RYSSLAND. Förra helgens massdemonstrationer är första spiken i Putins kista, hoppas Hans Stigson i Norrköpings Tidningar.

Det blir ingen rysk revolution men hårdare repression, spår Rysslandskännaren Kalle Kniivilä på sin blogg glasnost.se efter fängslandena.

På treårsdagen av den ryska annektionen av östra Ukraina fylldes Kremlmedia av påhitt i nyhetsflödet, bland annat lögnen att det ryska språket har förbjudits där. EU:s övervakningsorgan Disinformation Review har fler fake news.

Beväpnar Ryssland talibanerna för att föra krig mot USA – ja, svarar USA:s Natobefälhavare Curtis Scaparrotti.

Det är inte bara via statsorganen Kreml försöker påverka beslutsfattande och opinionsbildning världen runt. Apropå Trumps ryska kontakter pekar Anne Applebaum på de ryska privatföretagarnas roll i krigföringen som instrument för Putins manipulation utomlands. Vem gör den första studien om svenska partiers och företags kontakter med dessa krafter?

Den ryska militariseringen av Arktis har stött på hinder i form av korruption, enligt The Moscow Times.

EXTREMHÖGERN. Putin vill splittra EU och extremhögern i Europa är hans vapen, säger EU-kommissionären Frans Timmermans i en intervju i Euractive, apropå Putin favoritkandidat Marine Le Pen som just besökt Moskva för att gulla.

Införandet av EU-skatter skulle ytterligare splittra unionen, tror Skattebetalarnas VD Christian Ekström i Svensk Tidskrift.

DESINFORMATION. Liberalkonservativa EPP antog en militant resolution mot den ryska informationskrigföringen vid sin kongress i Malta i helgen.

NATO. Den militära förmågan i västalliansen är inte vad den borde vara, konstaterar Max Eskilsson på Natobloggen efter att ha läst en varning från US Naval Institute.

Och Aaron Korewa vid McCain Institute uppmärksammar Pierre Schoris antiamerikanska plädering för Palmeneutralism inför s-kongressen till helgen.Man förstår varför Peter Hultqvist ser fram emot nästa generation i Natofrågan.

FÖRSVARET. Civilförsvarsförmågan brister, vilket uppmärksammas i allt fler medier – här Hallandsposten som har varit på seminarium i ämnet.

Försvaret måste investera i nya tegelhögar för att kunna utbilda alla de tusentals värnpliktiga som väntas strömma till, hävdar arméchefen Karl Engelbrektson.

Marknaden för försvarsmateriel i Europa fungerar inte som tänkt, skriver Elisabeth Braw i Wall Street Journal.

Mediekrönikör: Mats Johansson

LYSSNARTIPS! I podcasten I krig och fred samtalar redaktören Björn Wegner med Annica Hjalmarsson från Länsstyrelsen om krishantering, en allt viktigare förmåga.