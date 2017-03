Preisdentrådgivaren Kellyanne Conway gör ett symboliskt uttalande och klär ut sig till Stålmannen. Foto: Evan Vucci / TT

”Det amerikanska folkets fiender”

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

USA:s president om medierna som bara publicerar påhitt (fake news).

OPINION. Vita husets Lenin-inspirerade chefsstrateg Steve Bannon hävdar att en ”överväldigande” majoritet stöder de stoppade inreseförbuden och vill se en hårdare utvisningspolitik. Flera färska mätningar visar motsatsen.

Två tredjedelar vill också ha en oberoende kommission som undersöker administrationens ryska kontakter.

NÖJDSIFFRAN: minus 8,6 procent

Skillnaden mellan dem som är nöjda med hur presidenten sköter jobbet (job approval) och dem som är missnöjda (43,2-51,8), enligt snittet i Real Clear Politics sammanvägning av mätningar sedan Trumps tillträde. I helgens Gallup var siffran -16 (39-55).

MEDIEHOT. Attacken mot medierna konkretiseras i presidentens första budgetförslag till kongressen där Vita huset aviserar en nedskärning av anslagen till public service med 445 miljoner dollar, vilket i praktiken skulle leda till stängning av många radio- och tv-stationer, varnar tidskriften Time.

ABORTER. Det republikanska löftet att inskränka abortmöjligheterna manifesteras i budgetförslagets nedskärningar av stödet till de fattigaste, som även slår mot adoptionsverksamheten, skriver Catherine Rampell i Washington Post.

RYSSLAND. The Russia Connection kallas spåret mellan de nya makthavarna i Washington och deras kontakter i Ryssland. Nu finns en sajt med samma namn som bevakar sambanden och har kartlagt nätverket.

TRUMPFAKTA. Under sina två första månader i Vita huset har minoritetspresidenten som fick tre miljoner färre röster än motkandidaten spridit 247 lögner eller vilseledningar, enligt faktagranskarna i Washington Post, som fortsätter tills facit finns för de första 100 dagarna.

Ett typexempel kom i måndags. Då påstod presidenten i ett uttalande att ”The NSA and FBI tell Congress that Russia did not influence electoral process”, vilket var exakt vad de svarande INTE gjorde. De svarade på en helt annan fråga om elektorsrösternas fördelning, som Vox påpekar.

OPPOSITION. ”I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election!”

Detta kontroversiella påstående av Trump har Vita huset försökt bortförklara någon vecka, men även trogna republikaner i kongressen distanserar sig. FBI och Justitiedepartementet dementerade uppgiften i måndags, se FBI-chefen James Comeys vittnesmål!

Den tunge republikanske senatorn Lindsey Graham uppmanar minoritetspresidenten att visa sin omskrutna förhandlingskonst när det gäller reformeringen av Obamacare som möter ökat motstånd inför torsdagens votering. I skrivande stund säger 17 republikaner i representanthuset nej till ledningens förslag, med ytterligare 9 tvekande.

Efter Trumps obevisade beskyllningar mot Storbritannien för att ha avlyssnat honom, baserat på ett påstående i Fox News som Fox tagit tillbaka och andra påstår är rysk desinformation, attackerade han under Angela Merkels besök Tyskland för att vara skyldigt USA pengar för Nato-samarbetet. För detta kritiseras han av förre Nato-ambassadören Ivo Daalder som menar att Trump inte förstår hur Nato fungerar.

SAMARBETE. Den republikanske senatorskollegan Charles Grassley vägrar att godkänna en av Trumps nomineringar till justitiedepartementet så länge administrationen inte visar vilja att samarbeta i pågående utredningar.

TRANSPARENS. Varför vill presidenten inte offentliggöra sina deklarationer som traditionen påbjuder? Det undrar också flera republikaner som dock inte vill att frågan ska avgöras i kongressen.

RASISM. Den republikanske kongressmannen Steve King har blivit en idol i Ku Klux Klan för sina nedsättande kommentarer om icke-vita. Nu bemöter han kritiken för att vara rasist med att förutspå ett raskrig mellan svarta och latinos som han ser som ett hot mot den vita befolkningen.

Hundra delegater till en årlig universitetskonferens i Kalifornien, Global Economic and Development Summit, vägrades nyligen inresevisum. De hade en sak gemensamt – de kom från Afrika, rapporterar Voice of America.

MELLANÅRSVALET. Presidentens parti har förlorat 36 av 39 mellanårsval, men 2018 blir det nog svårt för demokraterna att besegra tillräckligt många av republikanerna i majoriteten (237-193 i representanthuset), spår valforskaren Larry Sabato i en genomgång av valdistrikten. Särskilt om den ekonomiska uppgången håller i sig och vårdreformen neutraliseras.

Veckans Trumpkrönikör: Mats Johansson

