Det går ju bra det här. Foto: Cliff Owen / TT

”Det amerikanska folkets fiender”

USA:s president om medierna som bara publicerar påhitt (fake news).

MISSNÖJESSIFFRAN: minus 14,2 procent

Skillnaden mellan dem som är nöjda med hur minoritetspresidenten sköter jobbet (job approval) och dem som är missnöjda är efter de senaste veckornas turbulens stabilt negativ (40,4–54,6) , enligt det vägda genomsnittet för den senaste månaden i RealClearPolitics (13/6). Gallups rullande tredagarssiffra visar fortsatt bottenrekord (14/6), minus 19 procentenheter (38–57).

Bland republikaner har Nöjd-siffran enligt Gallup på en månad rasat från 58 procent till 41 procent (15/6).

Strategin verkar inte fungera, att bara rikta sig till republikaner med lögner, överdrifter och verklighetsförnekanden. Trump fick tre miljoner färre röster i valet och sedan dess har tappet varit ihållande. Nu behöver han ett krig för att vända siffrorna.

Även den republikanske strategen Karl Rove är bekymrad över opinionsläget inför kongressvalen nästa år, där Demokraterna leder över Republikanerna med sju procentenheter (44–37).

NATO. Trumps Natotal den 25 maj i Bryssel var inte det tal som hade cirkulerat i Washington före avfärden. I den alternativa version som han läste upp hade denna centrala mening utelämnats, enligt Susan Glasser i Politico: ”We face many threats, but I stand here before you with a clear message: the U.S. commitment to the NATO alliance and to Article 5 is unwavering.”

Jag kommenterar betydelsen av detta i en kolumn i Borås Tidning.

SVAGHET. USA stod starkare i världen under president Obama, hävdar den republikanske senatorn John McCain i ett offentligt uttalande.

SANKTIONER. Senaten slår tillbaka mot Trumps förnekanden av rysk inblandning i valrörelsen. Det var med röstsiffrorna 97–2 som senaten beslöt att begränsa presidentens möjligheter att avskaffa sanktionerna mot Ryssland.

PARIS. Trumps besked att USA lämnar Parisavtalet får tummen ned av en majoritet av väljarna, enligt en mätning som också visar att Rysslandskontakterna fortsätter att skada Vita huset.

Förstår Trump miljöproblemen? En faktakoll i Washington Post ifrågasätter att så skulle vara fallet.

VÅRDREFORM. Trumps förslag till vårdreform, ersättningen för Obamacare, kommer främst att drabba hans egen väljarbas, enligt en undersökning från Georgetown-universitetet.

KORRUPTION. Är utländska pengar till presidenten förenligt med konstitutionens paragraf mot detsamma? Frågan ska prövas av en federal domstol. Anmälan har skett både av jurister från delstaten Maryland och District of Columbia, samt närmare 200 kongressledamöter.

Vad saken gäller är denna artikel i konstitutionen: ”No Person holding any Office of Profit or Trust under [the United States], shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.”

BÄST? För att möta all kritik hävdade Trump i veckan att han har åstadkommit mest av alla presidenter sedan Franklin D Roosevelt, dock utan att redovisa vad.

TITTARTIPS! USA:s underhållare jublar åt hur presidenten föder branschen. Missa inte Seth Myers hyllning på hans födelsedag.

Veckans Trumpkrönikör: Mats Johansson