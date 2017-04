USA:s ”första dotter” Ivanka Trump förklarar sin fars kvinnosyn för IMF-chefen Christine Lagarde och Angela Merkel vid ett högnivåsymposium i Berlin i tisdags. Foto: Markus Schreiber / TT

”Det amerikanska folkets fiender”

USA:s president om medierna som bara publicerar påhitt (fake news).

NÖJDSIFFRAN: minus 9,6 procent

Skillnaden mellan dem som är nöjda med hur presidenten sköter jobbet (job approval) och dem som är missnöjda (42,9–52,5) har ökat något jämfört med föregående sammanställning enligt snittet i Real Clear Politics vägning av resultat från de senaste tre månaderna (25/4). Ingen mätning i RCP har Trump på plus.

I en separat mätning finner Gallup att en annan förtroendesiffra faller för Trump; andelen väljare som tror att han håller sina löften har på två månader sjunkit från 62 procent till 45. Så vann han heller inte en majoritet av rösterna i valet utan tre miljoner färre än motkandidaten, och de har inte blivit fler sedan dess.

OMVÄRLDEN. Än mer negativ är bilden av Trump i länder i Europa. Enligt en mätning från Opinium betecknade 50 procent av britterna USA:s president som ”farlig” medan 44 procent såg honom som ”förfärlig”.

100 DAGAR. En amerikansk president brukar av tradition dömas efter starten, hur det har gått att förverkliga vallöftena under de första hundra dagarna. På lördag har Trumps startperiod gått ut och medierna fylls av utvärderingar. De flesta är mycket korta: han har utnämnt en domare till HD och beordrat en bombattack i Syrien. Nothing much.

Trumps egen kommentar är signifikativ för hela starten: ”Nobody knew it could be so complicated.” (om misslyckandet med sjukvårdsreformen i februari). Allt är mediernas fel. Och demokraternas. Och folk som inte förstår. Men den republikanska väljarkåren är fortfarande till större delen nöjd.

På lördag stänger också den federala apparaten om kongressen inte kommer överens om budgeten under de närmaste dygnen. Det tros vara anledningen till att Trump har dragit tillbaka sitt viktigaste vallöfte om att bygga en mur mot Mexico, enligt The Hill.

LÖNSAM. Trots löftet att rensa ”träsket” och minska pengarnas inflytande i Washington gör Trump tvärtom. Administrationen fylls med konsulter som varit lobbyister för särskilda intressen och vid presidentinstallationen fylldes publiken av stora donatorer till hans kampanj. Enligt en 500 sidors redovisning från insamlingskommittén tog man emot över 100 miljoner dollar i bidrag till ceremonierna utan att avslöja till vilken välgörenhet överskottet har skänkts. Bland de största givarna märks casinomagnaten Sheldon Adelson som kräver att den amerikanska ambassaden i Israel flyttas från Tel Aviv till Jerusalem.

Men redovisningen är inte korrekt. Tusentals frivilliga granskare har hjälpt Huffington Post att hitta hundratals felaktigheter i uppgifterna.

GUVERNÖRERNA. Vid sidan av de ovissa mellanårsvalen till kongressen nästa år kommer delstaternas val av guvernörer 2017–18 att bli nog så spännande. Republikanerna ska försvara nio poster i stater som Hillary Clinton tog hem i presentvalet medan demokraterna riskerar att tappa en post i en Trumpstat.

Som vanligt beror utgången på kandidaternas egna kvalifikationer och det faktum att stämningen kan ha svängt sedan novembervalet i lokala sakfrågor. Även om väljarna kan ha tröttnat på Trumps persona är det svårt att tro att högervågen helt har upphört, särskilt om demokraternas sväng vänsterut leder till en mängd Bernie Sanders-kandidater.

Oraklet Larry Sabatos valforskare analyserar siffrorna i ett mycket tidigt läge av guvernörskampanjandet.

TYSKLAND. Under valkampanjen kallade Trump kansler Merkels flyktingpolitik för ”sinnessjuk” och gav henne en förolämpande behandling under hennes besök i Washington. Merkel svarade med att inbjuda presidentdottern Ivanka till ett högnivåmöte i Berlin, enligt Politico. When they go low, we go high.

Nationens ”första dotter” gjorde dock ingen succé som försvarare av faderns uttalanden om kvinnor, rapporterar The Times.

FRIHANDELN. Trump skadar USA:s långsiktiga intressen genom att hota det nordamerikanska frihandelsavtalet Nafta och angripa Mexico, skriver Robert Zoellick, som hade flera poster i Bush-administrationen 2001-2006, i Wall Street Journal.

HÖGERMEDIA. Inte ens de närmaste vännerna i Trumps mediala fan club är nöjda, trots att Vita huset nu öppet favoriserar dem genom att ordna egna möten för utvalda konservativa medieröster och släppa nyheter till dem. The Hill berättar om en sur reaktion när Trump diskriminerar.

TITTARTIPS! TV-showen Saturday Night Live har fått kritik för sina elaka imitationer av presidenten och hans gäng. Här ett exempel på skådespelaren Alec Baldwins version av en av de mest uppmärksammade skandalerna från valrörelsen.

LÄSTIPS! I förra veckan gav Trump en lång intervju för nyhetsbyrån AP om alla sina framgångar under de första hundra dagarna. En faktagranskning visar att 14 av hans påståenden i intervjun inte stämmer.