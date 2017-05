I Sovjet köar man till sin egen begravning

Ur arkivet 28 maj 1967:

Mitt under det kalla kriget skriver SvD:s medarbetare Johnny Flodman under vinjetten ”The Soviet way of death” om problemen som sovjetmedborgare drabbas av strax efter livets slutskede. Myndigheterna har ännu inte utformat nya ceremonier som kan ersätta de gamla, kyrkliga, och redan tidigare har det rapporterats om problem med dop och vigslar. Nu berättar en journalist vid Ekonomitjeskaja Gazeta öppet om den ovärdiga hanteringen av de döda.

Sjumiljonerstaden Moskva har bara en kistverkstad samt ett krematorium, vilket leder till långa köer för att få sina utlovade 15 minuter till tal, musik och gravsättning. De fina klosterkyrkogårdarna är reserverade för eliten, och många ateister tvingas söka sig till den ortodoxa kyrkan av rent logistiska skäl. Andra anlitar ”förslagna privatföretagare”, som inte bara ”klår kunderna på pengar” utan dessutom säljer kistor som de i lönndom grävt upp på kyrkogårdarna.

Svenska Dagbladets historiska arkiv