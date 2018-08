När vi talar om poesi fäster vi oss ofta vid det säregna, skriver T S Eliot 1919 i essän "Tradition and the individual talent" – det vill säga, vid det i texten som minst liknar tidigare verk av andra poeter. Vi fokuserar på det som är "mannens särskilda essens", säger han. För poeten är en man förstås, och den tradition som han ofrånkomligen är en del av – "de döda poeterna, hans stamfäder" – är, menar Eliot, det som ofta utgör det bästa i hans dikter. Man kan inte uppskatta den enskilda poeten utan att kontrastera honom mot och placera honom bland föregångarna, "the dead".