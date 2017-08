I New York talar man om tunnelbanan, inte Trump

Vykortet | New York

Vad är samtalsämnet och den största politiska frågan i New York just nu? Donald Trumps senaste tweet? Den han givit sparken i Vita huset den här veckan? Visst, det talas om Trump. Men den viktigaste frågan är kaoset i tunnelbanan. Årtionden av eftersatt underhåll har slagit till. Trängseln på plattformarna är stundvis livsfarlig och tåg ställs ständigt in. Nu planerar man att ta bort alla säten i vagnarna och packa passagerarna som sardiner i de få tåg som går.

Det säger något: Trump må dominera rubrikerna varenda dag. Men vem som sitter i Vita huset påverkar inte vardagslivet särskilt mycket. USA är långt större än Vita huset. Delstaterna har stort inflytande. Men det viktigaste – om man skulle jämföra Vita huset med Rosenbad – är att den offentliga sektorn (bortsett militärutgifterna) ligger på under 30 procent i USA och närmare 50 procent i Sverige. Människors ekonomi och dagliga arbete styrs knappast från Washington. Undantaget är Obamas hälsovårdsreform (Affordable Care Act). Trump har inte lyckats avskaffa den, men skulle det ske drabbas tiotals miljoner amerikaner.

Harvardprofessorn Joseph Nye har med begreppet ”Soft Power” påvisat att ett lands makt inte bara handlar om stridsflygplan och hangarfartyg. USA:s styrka är ”Hollywood and Harvard”, att man dominerar populärkulturen över hela världen och att USA har världens bästa universitet. Av världens 50 främsta universitet är 30 amerikanska. Vita huset kan inte alls styra över Hollywood. Och de flesta universitet är delstatliga, privata eller stiftelseägda. Den federala makten över universiteten är marginell.

Vardagen lunkar på. Staffan Heimerson skrev någon dag efter att Trump blivit vald: ”Det jag tittar ut på är samma vibrerande Amerika, där människor med svikt i stegen och glitter i ögonen är på väg till jobbet eller gudstjänstlokalen. Uppfinningsrikedomen och generositeten finns kvar. Optimismen och frimodigheten.”

Så är det. Många må vara upprörda över Trump, men att tunnelbanan inte fungerar betyder mer för newyorkarna.

OLLE WÄSTBERG är tidigare svensk generalkonsul i New York.

