I New York fortsätter Demokraterna att regera

Vykortet | New York

I New York City har Demokraterna alltid haft politisk majoritet, även om flera direktvalda borgmästare, som Giuliani och Bloomberg, varit republikaner. I delstaten New York har republikanerna dock under årtionden haft majoritet i den lokala senaten.

I november var det lokalt senatsval och Demokraterna fick, som en reaktion på Donald Trumps presidentskap, majoritet.