I natt draftas supertalangen: "Ingen är som han"

Alvin Gentry kunde inte göra mycket annat än att slå ut med armarna i chock. Som NBA-laget New Orleans tränare hade han suttit i ett nästan sterilt, tyst rum med andra representanter för sina respektive lag under draftlotteriet – där ordningen för den kommande draften bestäms – då New Orleans överraskande fick förstavalet.

Ett förstaval som alla vet vad det innebär: New Orleans kommer att få välja Zion WIlliamson, den största baskettalangen på år och dagar. Många jämför hajpen kring Williamsson med den superstjärnan LeBron James skapade 2003.