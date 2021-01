Huvudpersonerna i ditt projekt vilar i dag på Norra judiska begravningsplatsen i Solna. Hur såg deras väg ut dit?

– Ett av de viktigaste målen med projektet är att visa den bredd som finns inom Förintelsen. De flesta tänker på ghetton, Auschwicz, deportationer och ond, bråd död. Men Förintelsen utvecklades under flera års tid, och ödena skiljer sig åt beroende på varifrån personerna kommer. De från Polen påverkades tidigt, som Regina Pośladek, vars judiska namn är Rywka, som kom från Łódź.

Hon och hennes familj kanske påverkades redan i september 1939 och föstes sedan in i ghetton där de genomled ett rent helvete. Efter tre, fyra år deporterades de som överlevt så långt till koncentrationsläger. Andra judar i andra länder, exempelvis Ungern, kom via andra vägar. Var och en av de 66 har sitt öde.