Modefotografen som skapade konst

Det är inte särskilt trångt. Ändå så uppenbart obekvämt. En man klämd mellan vinklar. Ett prång i betong. Eller? Och så den gäckande ljussättningen.

Marcel Duchamp (2 of 2), New York, 1948 © e Irving Penn Foundation

Mannen är en av 1900-talskonstens verkliga tungviktare – den ledigt kostymklädde Marcel Duchamp som gjorde idén om verket viktigare än objektets egen estetik. Konstnären bakom readymades. Här fångad av Irving Penn i New York 1948. Det är en bild som påverkat kommande generationers fotografer och som ändå är så lik det vi sett sedan fotografins barndom. Om det inte vore för vinklarna, ljuset – och pipan.

”När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar”, konstaterade Max Planck, tysk nobelpristagare i fysik 1918 och upphovsman till kvantteorin. Så även i fotografi. Men Irving Penn, som av vänner beskrivs som lågmäld och försynt, hade antagligen sett en sådan beskrivning som förmäten.

”Jag vill helt enkelt inte vara en synlig person”, berättade Penn för modemagasinet Vogue, där han startade sin mångåriga karriär som modefotograf.

Two Young Nondugl Girls, New Guinea, 1970 © e Irving Penn Foundation

Irving Penn (1917–2009) var en mästare på att berätta något nytt, trots att han använde enkla medel och helst huserade i den egna ateljén i New York. Det kunde handla om närgångna porträtt, arrangerade modebilder, omfångsrika stilstudier av välanvända cigaretter, nakna kroppar, brokiga stilleben eller exotiserande bilder på urbefolkningar (som upprörde samtiden).

Den monokroma bakgrunden förstärkte både skillnaderna och likheterna mellan motiven och modellerna. Lika men ändå olika. Det är också vad curatorn Matthieu Humery vill se i utställningen ”Resonance – Photographs from the Pinault Collection”, som pryder Fotografiskas väggar under sommaren.

Hell,s Angels, San Francisco, 1967 © e Irving Penn Foundation

– Det spelade ingen roll om det var en modeikon, en konstnär, Hells Angelsmedlemmar eller någon från gatan som skulle fotograferas. Framför Irving Penns lins var alla lika, säger han.

Matthieu Humery menar att mästerfotografen fick sin ickehierarkiska blick tack vare kopplingen till Sverige.

– Hela världen vet att ni svenskar är särskilt duktiga på jämlikhet. Irving Penns fru, supermodellen Lisa Fonssagrives, var svenska och sonen Tom Penn har fortfarande starka band till Sverige, säger Matthieu Humery.

Four Guedras, Morocco, 1971 © e Irving Penn Foundation

Redan i mitten av 1960-talet hade Penn satt Sverige på den internationella fotokartan med porträttbilder av bland andra Ingmar Bergman, Harriet Andersson och Birgit Nilsson i tidskriften Look Magasin. Också svenska fotografer fick draghjälp av Irving Penn. Lennart Durehed tvingades vänta tre år på ett assistentjobb hos Penn i New York, men kom sedan hem för att i slutet av 1970-talet – tillsammans med art directorn Lars Hall – starta Sveriges första renodlade fotogalleri. Camera Obscura visade förstås verk av Irving Penn, men presenterade också exempelvis Richard Avedon och Jacques Henri Lartigue för en svensk publik. Durehed har beskrivit sin vän, ”the still still photographer”, som en mycket ödmjuk man, med ett stort kunnande.

– Av Irving Penn lärde jag mig ett seriöst förhållningssätt till bilden, berättade han i SvD 2009.

Irving Penn trivdes aldrig själv i rampljuset utan odlade istället intresset för ljussättning, och alla uppdrag ägnades demokratiskt samma minutiösa omsorg. Han sökte det extravaganta uttrycket, månade om detaljer, men var samtidigt förvånansvärt prestigelös i ett karriärperspektiv, säger Matthieu Humery.

– När Irving Penn gjorde fotograferingar för Vogue eller andra magasintidningar så var det modebilder han skapade och han skulle aldrig kalla dem för något annat.

Lion (Front View), Prague, 1986 © e Irving Penn Foundation

Modemagasinen krävde ett direkt tilltal, något som läsaren skulle kunna avkoda på några sekunder. De skulle där både vara en del av en helhet, samtidigt som varje exponering skulle stå för sig själv.

Det var i mörkrummet långt senare som bilderna blev till konst och Penn mixtrade friskt med olika kemikalier för att uttrycket skulle bli rätt. Och han lyckades bevisligen, hans verk inbringar numera mångmiljonbelopp på auktionshusen världen över. På många bilder är det frun som poserar. Lisa Fonssagrives var förvisso Irving Penns favoritmotiv, men hon var dessutom själv konstnär och en skicklig skulptör. En karriär som kom i skymundan när modellkarriären satte fart. I konsttidskriften Bomb, från 1985, kommenterar hon sitt livsval:

”Att skapa en vacker bild är att skapa konst, eller hur?”

I utställningen på Fotografiska i Stockholm är Lisa Fonssagrivess en centralgestalt, men för Francois Pinaults, vars samling utställningen bygger på, var det serien med de små barnen i Chouhun som initialt väckte hans intresse för Irving Penn. Efter att ha köpt sitt första fotografi signerat Irving Penn var han fast och när den störste japanske samlaren gick ur tiden såg Pinault till att införskaffa samtliga av dessa verk som nu ligger till grund för det som ska visas på ”Resonance”.

Deep-Sea Diver (C), New York, 1951 © Condé Nast

Fotointresserade svenskar har på senare år blivit aningen bortskämda med Irving Penn-bilder. 1995 donerade Penn en kollektion av 100 fotografier till Moderna museet i Stockholm, till minne av hans svenskfödda hustru Lisa Fonssagrives. Enligt museets chef, Daniel Birnbaum, visar de nästan alltid något verk av Penn.

– Det som gör vår samling unik är att den är sammansatt av Irving Penn själv, säger han.

Att det är 100 år sedan Irving Penn föddes firas också med en stor retrospektiv utställning – ”Irving Penn: Centennial” – på Metropolitan Museum of Art i New York. Där finns också hans skisser och kamera samt den slitna teaterridå han hittade i Paris på 1950-talet och som känns igen från många av hans mest hyllade fotografier.

Men åter till Stockholm, Fotografiska och Matthieu Humery.

Om du jämför utställningen på Metropolitan med det vi kommer att få se på Fotografiska, vad säger du då?

– New York-utställningen har allt, men är fast i institutionella krav och ett kronologiskt berättande. Vi har skapat en poetisk betraktelse som bör ses på plats. Alla som först har sett ett Mark Rothko-verk på Instagram och sedan får möta det i verkligheten vet vad jag talar om, säger han.