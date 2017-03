I medieflödet: Vem är Konstantin Kilimnik?

Geert Wilders, Marine Le Pen och Frauke Petry - inte alla ser ut som vinnare. Foto: Michael Probst / TT

EXTRA! The Russian Connection: Rachel Maddows i MSNBC har storyn om den ryska infiltrationen i Trumpkampanjen via Konstantin Kilimnik, GRU. Se inslaget!

TYSKLAND. Högerextremisterna backar, stödet för Frauke Petrys AfD är halverat.

JALTA 2. Michael O´Hanlon vid Brookings tror i en artikel i Wall Street Journal att det ligger i USA:s intresse att med Ryssland dela upp världen så att Kreml får sin intressesfär, där Sverige skulle tilldelas en neutral roll. Han får svar från kollegan Steven Pifer och även Edward Lucas på ECFR.

Anders Åslund varnar i The Hill för att Ukraina blir det första offret för Trumps Kremlkramande. Något måste han betala tillbaka för stödet i valet.

UNIONEN. Så har EU etablerat ett nytt militärt högkvarter, embryo till det nya Europaförsvaret som ska ersätta Trumps Nato. Nej, så får man inte beskriva rådgivarkontoret för militär samordning, lett av en finsk general, enligt en upplysande artikel i magasinet Politico.

Bara enighet om de grundläggande principerna kan rädda EU, tror Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift.

RYSSLAND. Militären har problem att fylla luckorna, hävdar Alexander Golts i Eurasia Daily Monitor från Jamestown.

Tio generaler har fått sparken av Putin, enligt Tass.

Den ryska journalistgruppen Meduza varnar för brister i källkontroll i Rysslandsrapporteringen, vilket gör det lättare för rysk desinformation att misskreditera media i väst.

FRANKRIKE. Jag ska göra allt för att stoppa Marine Le Pen, säger president Hollande inför valet. Det är så dags.

NATO. Västalliansen har problem med vapenförsörjningen, tror Elisabeth Braw i Foreign Affairs.

Och i magasinet Axess skriver Braw om att försvarsutgifterna äntligen ökar i väst.

LITAUEN. Den nya milisen har växt snabbt och uppgår nu till 3 000 man, enligt Paul Goble i Eurasia Daily Monitor.

FINLAND. Informationsattackerna från Kreml och inhemska troll uppmärksammas i tidskriften Foreign Policy.

FÖRSVAR. Det är inte främst Satan 2, det nya ryska supervapnet, som är det främsta hotet mot Sverige, snarare att vi inte klarar psykförsvaret eller försörjning av vatten och el, tror Mathias Grimpe vid Centerpressens nyhetsbyrå.

Rädda hamnen i Fårösund åt Försvarsmakten, skriver Mats Linder i Gotlands Allehanda.

STIG HENRIKSSON. I en replik till Patrik Oksanen förnekar Vänsterpartiets försvarspolitiker att han skulle vara ryskinfluerad. Oksanen svarar,

LÅNGLÄSNING. James Kirchick utkom i veckan med en bok om Europas undergång, The End of Europe: Dictators, Demagogues and the Coming Dark Age. Hans artikel i Foreign Policy ger en kortversion.

PS. Så gratulerar vi Mittmedias Patrik Oksanen, ofta citerad i dessa spalter, till hedersutnämningen Årets ledarskribent, trots allt ryskt förtal.

TITTARTIPS! Missade du Francois Heisbourgs framträdanden i Stockholm i veckan? På Frivärlds seminarium, i samarrangemang med Atlantic Council, analyserade han det nya säkerhetsläget utifrån vilka garderingar (hedges) man kan göra mot Ryssland, givet den ökade osäkerheten om USA:s framtida politik. Se filmen med Heisbourg, Krister Bringéus och Anna Wieslander.