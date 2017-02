I medieflödet: Förgiftning, fotbollsvåld, eftergifter, Nato

HR McMaster, Edward Lucas, Björn Wegner och Jacob Sidenvall är några av namnen i veckans säkerhetspolitiska mediekrönika.

H R McMaster heter generalen som är USA:s nye nationella säkerhetsrådgivare. Foto: Susan Walsh / TT

EXTRA. Vem är den nye amerikanske säkerhetsrådgivaren, general McMaster? Michael O´Hanlon vid Brookings tecknar ett porträtt i en podd.

Ledare

EFTERGIFTER. Edward Lucas, kommentator i The Economist, bemöter i en artikel för Center for European Policy Analysis ”eftergiftarna”, de som i likhet med Anatol Lieven i Financial Times vill ge Kreml allt man vill ha utan motkrav. Så matar man besten.

PUTINAZIS. Eskilstuna-Kuriren har avslöjat svenskar som arbetar i en trollfabrik på nätet. När ”Erik” ringer kan det vara för att du ska spelas in, så lägg på. Annars hamnar du på youtube, Chefredaktör Eva Burman förklarar tidningens avsikter.

Annons X

UNIONEN. Ungern krävs på återbetalning för en miljardförskingring av EU-medel vid ett tunnelbanebygge i Budapest, enligt Politico.

Litauens radio- och tv-myndighet har enligt ett utslag av EU-kommissionen inte brutit mot EU-lag när den stängde av utsändningar från den ryskspråkiga kanalen RTR Planeta som sänds från Sverige. Det finns ”uppenbara, allvarliga och grova överträdelser” mot förbudet mot hets mot folkgrupp i kanalens program.

FRANKRIKE. Den ryska desinformationskampanjen inför presidentvalet riktas nu främst mot den populäre centerkandidaten Macron, enligt en analys i Disinformation Review.

LONDON. I tisdags antog underhuset enhälligt regeringens förslag till skärpt Magnitskij-lag som gör att illegal rysk egendom, varav London är fullt, kan beslagtas.

RYSSLAND. Det är de gamla KGB-metoderna från det första kalla kriget som har uppdaterats av Putin för att stödja Trump, konstaterar Andrew Weiss på Carnegie Endowment.

Hurra för FSB som skyddar ryssarna! Det var Putins budskap när han i veckan tackade säkerhetsorganen för att ha stoppat över 400 utländska spioners attacker.

Den mördade oppositionsledaren Boris Nemtsovs medarbetare Vladimir Kara-Murza har åter förgiftats, rapporterar BBC.

NATO. Medlemskapsfrågan är viktigare än många har insett, skriver Tom Olefors, Försvarshögskolan, på Natobloggen. Där kommenterar också Aaron Korewa vid McCain Institute i Washington, DC Wallströms utrikesdeklaration.

Det skulle kosta Sverige sex procent av BNP att ersätta försvarsförmågan utan Natomedlemskap, hävdar FOI-forskaren Mike Winnerstig i Borås Tidning.

Beskedet från Mattis att USA stöder Nato var välkommet, skriver Nya Wermlands-Tidningen som ser Natomedlemskapet som tryggare än samarbetet med USA.

Sverige bör följa Natos norm om två procent av BNP till försvaret, anser Jacob Sidenvall i Smålandsposten.

Det finns hopp om Natos framtid, finner Andrew Michta med anledning av utvecklingen inför toppmötet i maj.

Den amerikanska marinkårens basering i Trondheim välkomnas som ett tillskott i förmågan att avskräcka ryska angrepp.

Mediekrönikör: Mats Johansson

Lyssnartips! Allmänna försvarsföreningen samarbetar med podden I krig och fred som drivs av Björn Wegner och når tusentals lyssnare. Här en intervju med Annika Nordgren Christensen, utredare av försvarsmaktens personalförsörjning.

Lästips! Bo Hugemark utreder försvarssemantiska problem på Krigsvetenskapsakademiens blogg.

Tittartips! ”En festival för våld” – så hälsar den ryska mobben all världens fotbollsfans välkomna till fotbolls-VM 2018 som Fifa tyvärr förlagt till Putinland. BBC har dokumenterat vad som väntar utlänningar.