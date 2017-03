I medieflödet: Bydén, Mogherini, Tracz

EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini får kritik för att vilja försvaga EU:s motåtgärder mot rysk desinformation. Foto: Darko Vojinovic / TT

DESINFORMATSIA. I ett öppet brev från tankesmedjan European Values i Prag kritiserar en rad europeiska ledare och opinionsbildare EU:s höge utrikes representant Federica Mogherini för att inte ta kampen mot Kremls psykkrigföring på allvar. Hon har gjort sig känd för att vara ”Putin-Versteher” och motarbeta EU:s övervakning av desinformation. Bland undertecknarna märks Estlands förre president Ilves och den ryske MR-aktivisten Garry Kasparov.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Kritiken mot Mogherini växer även i den största partigruppen i Europaparlamentet, EPP, som ser ett stort problem med Mogherinis arbete mot rysk desinformation – hon själv. Politico rapporterar.

BELARUS. Svenska biståndsmedel går till diktaturen i Minsk, avslöjar Östgruppens ordförande Martin Uggla i SIDA:s tidning OmVärlden.

EU har ett särskilt ansvar för att stödja oppositionen i Europas sista diktatur, skriver Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M), i Svensk Tidskrift.

RYSSLAND. Kremlmedia ljuger om en kärnkraftsolycka i Ukraina, enligt EU-organet Disinformation Review.

Kreml bryter mot INF-avtalet med utplaceringen av nya kryssningsmissiler med lång räckvidd, hävdas i en artikel i Aviation Week som efterlyser ett svar från USA. Repris på 80-talet?

Oppositionsledaren Navalnys utredningar av den ryska elitens självberikande fyller på listan över premiärminister Medvedevs egendomar och rikedomar, som nu omfattar bland annat en lustjakt och en vingård i Toscana.

En dumaledamot kräver av åklagare att det genomförs en officiell utredning av Medvedevs affärer och rikedomar, skriver The Moscow Times.

Inte bara pengar flyr landet. Snart har två miljoner ryssar utvandrat under Putins tid, enligt Rachel Ansley vid Atlantic Council.

Den mördade oppositionsledaren Boris Nemtsovs kollega Vladimir Kara-Murza har överlevt ett andra förgiftningsförsök, rapporterar Washington Post.

För det ryska rymdcentrets tidigare chef Vladimir Jevdokimov gick det sämre; han mördades i häktet förra helgen i väntan på rättegång, enligt den ryska nyhetssajten Meduza.

Magnitskij-advokaten Nikolaj Gorosjkov blev i tisdags utkastad från fjärde våningen i sitt bostadshus i Moskva, men överlevde och vårdas för svåra huvudskador. Han ska vittna i maj i en rättegång i New York mot dem som låg bakom mordet på korruptionsavslöjaren Sergej Magnitskij 2009. Allt om fallet på hemsidan Rättvisa för Magnitskij.

I Kiev har en Putinkritisk rysk avhoppare, Denis Voronenkov, mördats i en attack som av ukrainska myndigheter betecknas som ett typiskt kontraktsmord, rapporterar The Moscow Times. Den ryska nyhetssajten Meduza hittar flera motiv i hans skumma bakgrund.

FÖRSVARET. I Östgöta Correspondenten skriver Christian Dahlgren om ÖB:s stöd för en svensk alliansanslutning att Natomedlemskapet är en naturlig följd av ett sådant synsätt.

Det är inte ÖB som begår tjänstefel när det gäller behovet av en svensk försvarsallians, kommenterar Mikael Hermansson i Borås Tidning, mot kritik från Stig Henriksson (V).

8 000 soldater deltar i Natos övning Joint Viking i Norge, vilket ökar förmågan till gemensamma insatser mot rysk aggression, enligt Sveriges Television.

LITAUEN. Landet lever på helspänn inför det ryska hotet, skriver Kestutis Girnius i Axess Magasin.

SPIONER. Kina har 5 000 sådana i Taiwan, uppger sajten Intelnews.

Ryska agenter i Ungern namnges i en intervju med en ungersk säkerhetsspecialist, Ferenc Katrein, bland annat en general och en ledamot av Europaparlamentet. Han hävdar också att nynazisterna i Ungern får stöd från Kreml.

FÖRMÅGA. Kina och Ryssland närmar sig USA i militär förmåga när resurserna ökar och deras strategiska målområden är mer begränsade än de amerikanska, konstaterar kommentatorer för nyhetssajten The Hill.

POLEN. Ännu ett land där nationalisterna tappar stöd i opinionen, enligt en mätning som visar att den liberala oppositionen snart är ikapp.

PAX AMERICANA. Det är nog slut på den epoken, tror tankesmedjan Frivärlds chef Katarina Tracz i en artikel om Steve Bannons inflytande i Vita huset i tidskriften Vårt försvar.

LYSSNARTIPS! I podcasten I krig och fred samtalar redaktören Björn Wegner med Karlis Neretnieks om Krigsvetenskapsakademiens studie från i somras om hur Ryssland skulle angripa Sverige.

LÄSTIPS! Kreml vill splittra EU genom att ”finlandisera” Europa, men vad vill Trump, undrar James Kirchick i Politico, författare till The End of Europe: Dictators, Demagogues and the Coming Dark Age.