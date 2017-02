I kväll avslöjas årets Grammisvinnare

Cherrie har nominerats till en Grammis för årets album. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Anmälningarna till årets Grammis har rasat in. Juryn har inte haft det lätt, konstaterade Magnus Carlson inför musikfesten. Han leder galan, tillsammans med Maxida Märäk, och har utlovat en seriös och "värdig" afton. Den bjuder bland annat på uppgörelser mellan tungviktare som Kent, Zara Larsson och Freddie Wadling, om det efterlängtade priset som årets artist.

Bland andra Frida Hyvönen för "Kvinnor och barn", Silvana Imam för "Naturkraft" och Little Jinder för "Allting suger" är nominerade för årets album. Men frågan är om veteranerna Kent ligger bättre till, då deras "Då som nu för alltid" är bandets sista? Flera Grammisnomineringar har de i alla fall.

Laleh Pourkarim är en annan artist som potentiellt kan ta hem flera priser. Hon är nominerad som årets producent, årets kompositör och för årets låt. Men priset i den sistnämnda kategorin är det många som tävlar om, bland andra Frans med "If I were sorry", Håkan Hellström med "Din tid kommer" och Zara Larsson med "Ain't my fault". Kvällens gala ger alla svaren.

Grammisgalan direktsänds i Kanal 5.